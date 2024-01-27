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Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор" - РИА Новости, 27.01.2024
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Шоубиз
 
14:21 27.01.2024 (обновлено: 15:08 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/mutabor-1923847927.html
Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор"
Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор" - РИА Новости, 27.01.2024
Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор"
Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор", сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:21
2024-01-27T15:08
происшествия
тюмень
"голая вечеринка"
шоубиз
москва
россия
ксения собчак
филипп киркоров
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде."Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева Ю.В. к ООО "Арт Центр",- сказали в суде.Каковы конкретные исковые требования и какую сумму морального вреда хочет взыскать истец с ответчика в суде не уточнили.Из картотеки Лефортовского суда следует, что беседа по исковому заявлению назначена на 26 февраля.Как уточнили в инстанции, "по мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки "almost naked party" на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил".Десятого января столичный суд признал ООО "Арт-центр" виновным по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и на 90 суток приостановил работу клуба.Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. По решению суда, отсчитывать срок будут с 27 декабря 2023 года.Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр", идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой.Решение о приостановке работы было обжаловано. Позже Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе и отклонил жалобу представителей "Мутабора".Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Кроме того, к Ивлеевой подали два иска на миллиард рублей оскорбленные ее вечеринкой, один из них зарегистрировал Таганский суд Москвы, другой направили в Всеволожский суд Ленинградской области.Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html
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происшествия, тюмень, "голая вечеринка", москва, россия, ксения собчак, филипп киркоров, лолита милявская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский городской суд, общественная наблюдательная комиссия
Происшествия, Тюмень, "Голая вечеринка", Шоубиз, Москва, Россия, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московский городской суд, Общественная наблюдательная комиссия
Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор"

Суд получил иск жителя Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор"

© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева Ю.В. к ООО "Арт Центр",- сказали в суде.
Каковы конкретные исковые требования и какую сумму морального вреда хочет взыскать истец с ответчика в суде не уточнили.
Из картотеки Лефортовского суда следует, что беседа по исковому заявлению назначена на 26 февраля.
Как уточнили в инстанции, "по мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки "almost naked party" на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.
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Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил".
Десятого января столичный суд признал ООО "Арт-центр" виновным по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и на 90 суток приостановил работу клуба.
Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. По решению суда, отсчитывать срок будут с 27 декабря 2023 года.
Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр", идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой.
Решение о приостановке работы было обжаловано. Позже Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе и отклонил жалобу представителей "Мутабора".
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
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В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Кроме того, к Ивлеевой подали два иска на миллиард рублей оскорбленные ее вечеринкой, один из них зарегистрировал Таганский суд Москвы, другой направили в Всеволожский суд Ленинградской области.
Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ШоубизПроисшествияТюмень"Голая вечеринка"МоскваРоссияКсения СобчакФилипп КиркоровЛолита МилявскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московский городской судОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
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