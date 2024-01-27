https://ria.ru/20240127/mutabor-1923847927.html

Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор"

Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор" - РИА Новости, 27.01.2024

Лефортовский суд зарегистрировал иск жителя Тюмени к клубу "Мутабор"

Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор", сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:21

2024-01-27T14:21

2024-01-27T15:08

происшествия

тюмень

"голая вечеринка"

шоубиз

москва

россия

ксения собчак

филипп киркоров

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда к клубу "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде."Суд зарегистрировал исковое заявление Рябцева Ю.В. к ООО "Арт Центр",- сказали в суде.Каковы конкретные исковые требования и какую сумму морального вреда хочет взыскать истец с ответчика в суде не уточнили.Из картотеки Лефортовского суда следует, что беседа по исковому заявлению назначена на 26 февраля.Как уточнили в инстанции, "по мнению заявителя, проведение скандально известной вечеринки "almost naked party" на линии боевого соприкосновения оскорбляет уважение ценности человеческой жизни.Заявитель иска ранее неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений, в защиту христианских православных ценностей и правил".Десятого января столичный суд признал ООО "Арт-центр" виновным по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и на 90 суток приостановил работу клуба.Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. По решению суда, отсчитывать срок будут с 27 декабря 2023 года.Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр", идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой.Решение о приостановке работы было обжаловано. Позже Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе и отклонил жалобу представителей "Мутабора".Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Кроме того, к Ивлеевой подали два иска на миллиард рублей оскорбленные ее вечеринкой, один из них зарегистрировал Таганский суд Москвы, другой направили в Всеволожский суд Ленинградской области.Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html

https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html

https://ria.ru/20240117/mts-1921836746.html

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происшествия, тюмень, "голая вечеринка", москва, россия, ксения собчак, филипп киркоров, лолита милявская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московский городской суд, общественная наблюдательная комиссия