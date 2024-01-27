https://ria.ru/20240127/lukashenko-1923835935.html
Лукашенко направился с визитом в Россию
Лукашенко направился с визитом в Россию - РИА Новости, 27.01.2024
Лукашенко направился с визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, говорится на сайте главы республики. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:56
2024-01-27T12:56
2024-01-27T15:29
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МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, говорится на сайте главы республики."Глава белорусского государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. <...> В Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. <...> Кроме того, президенты Беларуси и России проведут двухсторонние переговоры", — сообщила пресс-служба. Заседание Высшего Госсовета с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 29 января. Одной из главных тем встречи станет утверждение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", а также подведение итогов исполнения пунктов аналогичного документа на 2021-2023 годы и реализации 28 союзных программ. Кроме того, лидеры двух стран обсудят вопросы, касающиеся внешней политики, стратегии научно-технологического развития, реализации единой промышленной политики, модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, а также средств массовой информации.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, санкт-петербург
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Санкт-Петербург
Лукашенко направился с визитом в Россию
Президент Белоруссии Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург