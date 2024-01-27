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В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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10:27 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923812288.html
В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине
В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине
Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:27
2024-01-27T10:27
в мире
ленинград
димитриос пателис
донбасс
россия
нато
блокада ленинграда (1941-1944)
украина
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АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис на заседании круглого стола в Афинах, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников Греции совместно с Центром научных и социальных инициатив и прошло в Российском центре науки и культуры в Афинах. Студент Алексис Загреба и учащийся лицея Максим Свистунов из города Патры рассказали о Пискаревском кладбище и о том, как выживал блокадный Ленинград, как боролся, воевал и как снимали блокаду. Журналист Василис Макридис, говоря о культурной жизнь блокадного Ленинграда, рассказал о Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая, по его словам, описывала события войны и стала предвестником победы. Писатель и историк Георгиос Романос отметил, что бои по защите и освобождению Ленинграда была намного масштабнее, чем высадка союзников в Нормандии. "Блокада Ленинграда - это как матрешка, открываешь - и в ней Сталинград, дальше битва за Москву, затем бои за Киев. Операция по освобождению Ленинграда была крупнейшей операцией во Второй мировой войне, а не высадка в Нормандии", - сказал он. По его словам, 22 июня 1941 года, в день нападения на Советский Союз, "первой повезло Великобритании, поскольку Гитлер все силы бросил, чтобы покончить с Россией". "Русские воевали тогда больше всех. Немцы отправили туда 3,8 миллиона человек", - напомнил историк. Масштабы фронта возле Ленинграда, по его словам, соизмеримы с фронтом нынешней специальной военной операции на Украине. "Сейчас Россия воюет с тремя ядерными державами и 50 странами Запада - союзниками", - сказал Романос. Историк считает, что Россия не могла не начать спецоперацию и ни в коем случае не может проиграть, как и в Великой Отечественной войне. "Для нее это борьба за выживание Российской Федерации... Президент Владимир Путин много сделал, чтобы установить отношения с НАТО. И что сделал Запад? Он насмехался и издевался", - сказал Романос. "Почему Россия все же победила в Ленинграде? В чем ключ победы? Русские в тот период показали, что они народ-воин. И всегда народ-воин побеждает. Никто не сможет захватить Россию, и сегодня, и тогда. Мы должны сказать про еще один элемент – огромное народное участие во всем происходящем", - подчеркнул он. Димитриос Пателис, профессор Критского политехнического университета заявил, что "и сегодняшняя ось зла будет так же побеждена", как была побеждена Германия с ее союзниками. "Мы переживаем сейчас одни из наиболее трудных, наиболее критических моментов истории, но самые критические еще не наступили. Мы должны быть готовы к ним, должны быть солидарны в борьбе. Тогда у нас была Вторая мировая война, сегодня у нас Третья мировая война. Это не слова, это научный диагноз", - сказал он. По его словам, война не закончилась в мае 1945 года. "Война продолжается. И мы знаем это по своей стране. Место тех захватчиков, которые высадились в нашей стране тогда, заняли новые захватчики – англичане, англосаксы, американцы... Наша страна свободна? Нет. Когда у тебя иностранные базы, ты разве свободен?" - сказал Пателис. Он считает, что Третья мировая война намного опаснее Второй и всем надо мобилизоваться. "Ленинград для нас - маяк, это город, который носит имя вождя мирового пролетариата, это символизм и маяк для будущих побед. И в этой войне силы прогресса, жизни, света победят силы тьмы и ненависти. Мы в этой войне снова победим, другого не дано. Победит русская армия, которая и сейчас не случайно идет с красными знаменами, под которыми победил народ Ленинграда", - сказал Пателис. Из Ленинграда в Мариуполь Председатель Координационного совета российских соотечественников Греции Наталья Цирмираки рассказала, что совет установил побратимские связи с социальным центром в Мариуполе – этот город имеет особое значение для греков, так как там проживает большая греческая община. КСРС старается оказать помощь социальному центру. Журналист Костас Плиакос рассказал о поездке в Мариуполь, где он снял документальный фильм и готовит его показ. По его словам, греческие журналисты за редким исключением не ездят в Мариуполь, поскольку в Греции эту тему не освещают. "В последние годы практикуется русофобия, и если кто-то из нас, работающих в СМИ, осмеливается высказать критику западной политики в отношении Украины, планов НАТО и Евросоюза или национального правительства, осмеливается поставить под сомнение господствующую точку зрения, распространяемую non paper из известных центров, попадает в "черный список". Любое предложение или текст со словом "Россия" попадает под микроскоп охранителей политической правильности и господствующей идеологии", - сказал Плиакос. Он сказал, что ситуация в Донбассе и в новых регионах России не обсуждается в общественном диалоге в Греции, очень мало кто знает, что многие годы Донбасс ежедневно бомбят и погибли тысячи человек. "И что происходит с греками в регионе? В Донбассе жили порядка 100 тысяч греков. С началом конфликта многие уехали, но большинство остались, и очень многие уехавшие вернулись в свои дома. Сейчас греков ненамного меньше, чем было раньше. Для греческого правительства, верного политической линии ЕС и НАТО, как будто не существуют греки Донбасса. Я знаю, что некоторых греческих депутатов просили поднять тему греков Донбасса в парламенте, но никто не осмеливается это сделать", - сказал Плиакос. "Мы не можем установить связи с ними, потому что нам запрещает это Евросоюз и НАТО? Греки видят, что мы их забыли. Они не просят помощи, они хотят признания, связей, диалога. На официальном уровне государство забыло их. Когда вопрос о жителях Донбасса подняли на одном из круглых столов в Брюсселе, ответ был – этот регион не существует", - заметил журналист.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html
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в мире, ленинград, димитриос пателис, донбасс, россия, нато, блокада ленинграда (1941-1944), украина
В мире, Ленинград, Димитриос Пателис, Донбасс, Россия, НАТО, Блокада Ленинграда (1941-1944), Украина
В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине

Греческий профессор Пателис назвал Ленинград маяком для победы России на Украине

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис на заседании круглого стола в Афинах, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда.
Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников Греции совместно с Центром научных и социальных инициатив и прошло в Российском центре науки и культуры в Афинах.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
Студент Алексис Загреба и учащийся лицея Максим Свистунов из города Патры рассказали о Пискаревском кладбище и о том, как выживал блокадный Ленинград, как боролся, воевал и как снимали блокаду. Журналист Василис Макридис, говоря о культурной жизнь блокадного Ленинграда, рассказал о Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая, по его словам, описывала события войны и стала предвестником победы.
Писатель и историк Георгиос Романос отметил, что бои по защите и освобождению Ленинграда была намного масштабнее, чем высадка союзников в Нормандии. "Блокада Ленинграда - это как матрешка, открываешь - и в ней Сталинград, дальше битва за Москву, затем бои за Киев. Операция по освобождению Ленинграда была крупнейшей операцией во Второй мировой войне, а не высадка в Нормандии", - сказал он.
По его словам, 22 июня 1941 года, в день нападения на Советский Союз, "первой повезло Великобритании, поскольку Гитлер все силы бросил, чтобы покончить с Россией". "Русские воевали тогда больше всех. Немцы отправили туда 3,8 миллиона человек", - напомнил историк.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Было два варианта". Как советские войска спасали Ленинград
Вчера, 08:00
Масштабы фронта возле Ленинграда, по его словам, соизмеримы с фронтом нынешней специальной военной операции на Украине. "Сейчас Россия воюет с тремя ядерными державами и 50 странами Запада - союзниками", - сказал Романос.
Историк считает, что Россия не могла не начать спецоперацию и ни в коем случае не может проиграть, как и в Великой Отечественной войне. "Для нее это борьба за выживание Российской Федерации... Президент Владимир Путин много сделал, чтобы установить отношения с НАТО. И что сделал Запад? Он насмехался и издевался", - сказал Романос.
"Почему Россия все же победила в Ленинграде? В чем ключ победы? Русские в тот период показали, что они народ-воин. И всегда народ-воин побеждает. Никто не сможет захватить Россию, и сегодня, и тогда. Мы должны сказать про еще один элемент – огромное народное участие во всем происходящем", - подчеркнул он.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
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12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
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12 из 12
Димитриос Пателис, профессор Критского политехнического университета заявил, что "и сегодняшняя ось зла будет так же побеждена", как была побеждена Германия с ее союзниками. "Мы переживаем сейчас одни из наиболее трудных, наиболее критических моментов истории, но самые критические еще не наступили. Мы должны быть готовы к ним, должны быть солидарны в борьбе. Тогда у нас была Вторая мировая война, сегодня у нас Третья мировая война. Это не слова, это научный диагноз", - сказал он.
По его словам, война не закончилась в мае 1945 года. "Война продолжается. И мы знаем это по своей стране. Место тех захватчиков, которые высадились в нашей стране тогда, заняли новые захватчики – англичане, англосаксы, американцы... Наша страна свободна? Нет. Когда у тебя иностранные базы, ты разве свободен?" - сказал Пателис.
Он считает, что Третья мировая война намного опаснее Второй и всем надо мобилизоваться. "Ленинград для нас - маяк, это город, который носит имя вождя мирового пролетариата, это символизм и маяк для будущих побед. И в этой войне силы прогресса, жизни, света победят силы тьмы и ненависти. Мы в этой войне снова победим, другого не дано. Победит русская армия, которая и сейчас не случайно идет с красными знаменами, под которыми победил народ Ленинграда", - сказал Пателис.
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Вчера, 02:18

Из Ленинграда в Мариуполь

Председатель Координационного совета российских соотечественников Греции Наталья Цирмираки рассказала, что совет установил побратимские связи с социальным центром в Мариуполе – этот город имеет особое значение для греков, так как там проживает большая греческая община. КСРС старается оказать помощь социальному центру.
Журналист Костас Плиакос рассказал о поездке в Мариуполь, где он снял документальный фильм и готовит его показ. По его словам, греческие журналисты за редким исключением не ездят в Мариуполь, поскольку в Греции эту тему не освещают. "В последние годы практикуется русофобия, и если кто-то из нас, работающих в СМИ, осмеливается высказать критику западной политики в отношении Украины, планов НАТО и Евросоюза или национального правительства, осмеливается поставить под сомнение господствующую точку зрения, распространяемую non paper из известных центров, попадает в "черный список". Любое предложение или текст со словом "Россия" попадает под микроскоп охранителей политической правильности и господствующей идеологии", - сказал Плиакос.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
Он сказал, что ситуация в Донбассе и в новых регионах России не обсуждается в общественном диалоге в Греции, очень мало кто знает, что многие годы Донбасс ежедневно бомбят и погибли тысячи человек.
"И что происходит с греками в регионе? В Донбассе жили порядка 100 тысяч греков. С началом конфликта многие уехали, но большинство остались, и очень многие уехавшие вернулись в свои дома. Сейчас греков ненамного меньше, чем было раньше. Для греческого правительства, верного политической линии ЕС и НАТО, как будто не существуют греки Донбасса. Я знаю, что некоторых греческих депутатов просили поднять тему греков Донбасса в парламенте, но никто не осмеливается это сделать", - сказал Плиакос.
"Мы не можем установить связи с ними, потому что нам запрещает это Евросоюз и НАТО? Греки видят, что мы их забыли. Они не просят помощи, они хотят признания, связей, диалога. На официальном уровне государство забыло их. Когда вопрос о жителях Донбасса подняли на одном из круглых столов в Брюсселе, ответ был – этот регион не существует", - заметил журналист.
Ирина Худякова в Мариуполе
"Понял, как быть дальше". Чем жертвуют ради жителей Донбасса
5 июля 2023, 08:00
 
В миреЛенинградДимитриос ПателисДонбассРоссияНАТОБлокада Ленинграда (1941-1944)Украина
 
 
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