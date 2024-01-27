В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине

АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис на заседании круглого стола в Афинах, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников Греции совместно с Центром научных и социальных инициатив и прошло в Российском центре науки и культуры в Афинах. Студент Алексис Загреба и учащийся лицея Максим Свистунов из города Патры рассказали о Пискаревском кладбище и о том, как выживал блокадный Ленинград, как боролся, воевал и как снимали блокаду. Журналист Василис Макридис, говоря о культурной жизнь блокадного Ленинграда, рассказал о Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая, по его словам, описывала события войны и стала предвестником победы. Писатель и историк Георгиос Романос отметил, что бои по защите и освобождению Ленинграда была намного масштабнее, чем высадка союзников в Нормандии. "Блокада Ленинграда - это как матрешка, открываешь - и в ней Сталинград, дальше битва за Москву, затем бои за Киев. Операция по освобождению Ленинграда была крупнейшей операцией во Второй мировой войне, а не высадка в Нормандии", - сказал он. По его словам, 22 июня 1941 года, в день нападения на Советский Союз, "первой повезло Великобритании, поскольку Гитлер все силы бросил, чтобы покончить с Россией". "Русские воевали тогда больше всех. Немцы отправили туда 3,8 миллиона человек", - напомнил историк. Масштабы фронта возле Ленинграда, по его словам, соизмеримы с фронтом нынешней специальной военной операции на Украине. "Сейчас Россия воюет с тремя ядерными державами и 50 странами Запада - союзниками", - сказал Романос. Историк считает, что Россия не могла не начать спецоперацию и ни в коем случае не может проиграть, как и в Великой Отечественной войне. "Для нее это борьба за выживание Российской Федерации... Президент Владимир Путин много сделал, чтобы установить отношения с НАТО. И что сделал Запад? Он насмехался и издевался", - сказал Романос. "Почему Россия все же победила в Ленинграде? В чем ключ победы? Русские в тот период показали, что они народ-воин. И всегда народ-воин побеждает. Никто не сможет захватить Россию, и сегодня, и тогда. Мы должны сказать про еще один элемент – огромное народное участие во всем происходящем", - подчеркнул он. Димитриос Пателис, профессор Критского политехнического университета заявил, что "и сегодняшняя ось зла будет так же побеждена", как была побеждена Германия с ее союзниками. "Мы переживаем сейчас одни из наиболее трудных, наиболее критических моментов истории, но самые критические еще не наступили. Мы должны быть готовы к ним, должны быть солидарны в борьбе. Тогда у нас была Вторая мировая война, сегодня у нас Третья мировая война. Это не слова, это научный диагноз", - сказал он. По его словам, война не закончилась в мае 1945 года. "Война продолжается. И мы знаем это по своей стране. Место тех захватчиков, которые высадились в нашей стране тогда, заняли новые захватчики – англичане, англосаксы, американцы... Наша страна свободна? Нет. Когда у тебя иностранные базы, ты разве свободен?" - сказал Пателис. Он считает, что Третья мировая война намного опаснее Второй и всем надо мобилизоваться. "Ленинград для нас - маяк, это город, который носит имя вождя мирового пролетариата, это символизм и маяк для будущих побед. И в этой войне силы прогресса, жизни, света победят силы тьмы и ненависти. Мы в этой войне снова победим, другого не дано. Победит русская армия, которая и сейчас не случайно идет с красными знаменами, под которыми победил народ Ленинграда", - сказал Пателис. Из Ленинграда в Мариуполь Председатель Координационного совета российских соотечественников Греции Наталья Цирмираки рассказала, что совет установил побратимские связи с социальным центром в Мариуполе – этот город имеет особое значение для греков, так как там проживает большая греческая община. КСРС старается оказать помощь социальному центру. Журналист Костас Плиакос рассказал о поездке в Мариуполь, где он снял документальный фильм и готовит его показ. По его словам, греческие журналисты за редким исключением не ездят в Мариуполь, поскольку в Греции эту тему не освещают. "В последние годы практикуется русофобия, и если кто-то из нас, работающих в СМИ, осмеливается высказать критику западной политики в отношении Украины, планов НАТО и Евросоюза или национального правительства, осмеливается поставить под сомнение господствующую точку зрения, распространяемую non paper из известных центров, попадает в "черный список". Любое предложение или текст со словом "Россия" попадает под микроскоп охранителей политической правильности и господствующей идеологии", - сказал Плиакос. Он сказал, что ситуация в Донбассе и в новых регионах России не обсуждается в общественном диалоге в Греции, очень мало кто знает, что многие годы Донбасс ежедневно бомбят и погибли тысячи человек. "И что происходит с греками в регионе? В Донбассе жили порядка 100 тысяч греков. С началом конфликта многие уехали, но большинство остались, и очень многие уехавшие вернулись в свои дома. Сейчас греков ненамного меньше, чем было раньше. Для греческого правительства, верного политической линии ЕС и НАТО, как будто не существуют греки Донбасса. Я знаю, что некоторых греческих депутатов просили поднять тему греков Донбасса в парламенте, но никто не осмеливается это сделать", - сказал Плиакос. "Мы не можем установить связи с ними, потому что нам запрещает это Евросоюз и НАТО? Греки видят, что мы их забыли. Они не просят помощи, они хотят признания, связей, диалога. На официальном уровне государство забыло их. Когда вопрос о жителях Донбасса подняли на одном из круглых столов в Брюсселе, ответ был – этот регион не существует", - заметил журналист.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис на заседании круглого стола в Афинах, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда.
Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников Греции совместно с Центром научных и социальных инициатив и прошло в Российском центре науки и культуры в Афинах.
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
Студент Алексис Загреба и учащийся лицея Максим Свистунов из города Патры рассказали о Пискаревском кладбище и о том, как выживал блокадный Ленинград, как боролся, воевал и как снимали блокаду. Журналист Василис Макридис, говоря о культурной жизнь блокадного Ленинграда, рассказал о Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая, по его словам, описывала события войны и стала предвестником победы.
Писатель и историк Георгиос Романос отметил, что бои по защите и освобождению Ленинграда была намного масштабнее, чем высадка союзников в Нормандии. "Блокада Ленинграда - это как матрешка, открываешь - и в ней Сталинград, дальше битва за Москву, затем бои за Киев. Операция по освобождению Ленинграда была крупнейшей операцией во Второй мировой войне, а не высадка в Нормандии", - сказал он.
По его словам, 22 июня 1941 года, в день нападения на Советский Союз, "первой повезло Великобритании, поскольку Гитлер все силы бросил, чтобы покончить с Россией". "Русские воевали тогда больше всех. Немцы отправили туда 3,8 миллиона человек", - напомнил историк.
"Было два варианта". Как советские войска спасали Ленинград
Вчера, 08:00
Масштабы фронта возле Ленинграда, по его словам, соизмеримы с фронтом нынешней специальной военной операции на Украине. "Сейчас Россия воюет с тремя ядерными державами и 50 странами Запада - союзниками", - сказал Романос.
Историк считает, что Россия не могла не начать спецоперацию и ни в коем случае не может проиграть, как и в Великой Отечественной войне. "Для нее это борьба за выживание Российской Федерации... Президент Владимир Путин много сделал, чтобы установить отношения с НАТО. И что сделал Запад? Он насмехался и издевался", - сказал Романос.
"Почему Россия все же победила в Ленинграде? В чем ключ победы? Русские в тот период показали, что они народ-воин. И всегда народ-воин побеждает. Никто не сможет захватить Россию, и сегодня, и тогда. Мы должны сказать про еще один элемент – огромное народное участие во всем происходящем", - подчеркнул он.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Димитриос Пателис, профессор Критского политехнического университета заявил, что "и сегодняшняя ось зла будет так же побеждена", как была побеждена Германия с ее союзниками. "Мы переживаем сейчас одни из наиболее трудных, наиболее критических моментов истории, но самые критические еще не наступили. Мы должны быть готовы к ним, должны быть солидарны в борьбе. Тогда у нас была Вторая мировая война, сегодня у нас Третья мировая война. Это не слова, это научный диагноз", - сказал он.
По его словам, война не закончилась в мае 1945 года. "Война продолжается. И мы знаем это по своей стране. Место тех захватчиков, которые высадились в нашей стране тогда, заняли новые захватчики – англичане, англосаксы, американцы... Наша страна свободна? Нет. Когда у тебя иностранные базы, ты разве свободен?" - сказал Пателис.
Он считает, что Третья мировая война намного опаснее Второй и всем надо мобилизоваться. "Ленинград для нас - маяк, это город, который носит имя вождя мирового пролетариата, это символизм и маяк для будущих побед. И в этой войне силы прогресса, жизни, света победят силы тьмы и ненависти. Мы в этой войне снова победим, другого не дано. Победит русская армия, которая и сейчас не случайно идет с красными знаменами, под которыми победил народ Ленинграда", - сказал Пателис.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Вчера, 02:18
Из Ленинграда в Мариуполь
Председатель Координационного совета российских соотечественников Греции Наталья Цирмираки рассказала, что совет установил побратимские связи с социальным центром в Мариуполе – этот город имеет особое значение для греков, так как там проживает большая греческая община. КСРС старается оказать помощь социальному центру.
Журналист Костас Плиакос рассказал о поездке в Мариуполь, где он снял документальный фильм и готовит его показ. По его словам, греческие журналисты за редким исключением не ездят в Мариуполь, поскольку в Греции эту тему не освещают. "В последние годы практикуется русофобия, и если кто-то из нас, работающих в СМИ, осмеливается высказать критику западной политики в отношении Украины, планов НАТО и Евросоюза или национального правительства, осмеливается поставить под сомнение господствующую точку зрения, распространяемую non paper из известных центров, попадает в "черный список". Любое предложение или текст со словом "Россия" попадает под микроскоп охранителей политической правильности и господствующей идеологии", - сказал Плиакос.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
Он сказал, что ситуация в Донбассе и в новых регионах России не обсуждается в общественном диалоге в Греции, очень мало кто знает, что многие годы Донбасс ежедневно бомбят и погибли тысячи человек.
"И что происходит с греками в регионе? В Донбассе жили порядка 100 тысяч греков. С началом конфликта многие уехали, но большинство остались, и очень многие уехавшие вернулись в свои дома. Сейчас греков ненамного меньше, чем было раньше. Для греческого правительства, верного политической линии ЕС и НАТО, как будто не существуют греки Донбасса. Я знаю, что некоторых греческих депутатов просили поднять тему греков Донбасса в парламенте, но никто не осмеливается это сделать", - сказал Плиакос.
"Мы не можем установить связи с ними, потому что нам запрещает это Евросоюз и НАТО? Греки видят, что мы их забыли. Они не просят помощи, они хотят признания, связей, диалога. На официальном уровне государство забыло их. Когда вопрос о жителях Донбасса подняли на одном из круглых столов в Брюсселе, ответ был – этот регион не существует", - заметил журналист.
"Понял, как быть дальше". Чем жертвуют ради жителей Донбасса
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