https://ria.ru/20240127/leningrad-1923812288.html

В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине

В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине - РИА Новости, 27.01.2024

В Греции назвали Ленинград маяком для будущей победы России на Украине

Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:27

2024-01-27T10:27

2024-01-27T10:27

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АФИНЫ, 27 янв - РИА Новости. Освобождение блокадного Ленинграда - маяк для будущей победы российской армии на Украине, заявил профессор Критского политехнического университета Димитриос Пателис на заседании круглого стола в Афинах, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. Мероприятие было организовано Координационным советом российских соотечественников Греции совместно с Центром научных и социальных инициатив и прошло в Российском центре науки и культуры в Афинах. Студент Алексис Загреба и учащийся лицея Максим Свистунов из города Патры рассказали о Пискаревском кладбище и о том, как выживал блокадный Ленинград, как боролся, воевал и как снимали блокаду. Журналист Василис Макридис, говоря о культурной жизнь блокадного Ленинграда, рассказал о Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая, по его словам, описывала события войны и стала предвестником победы. Писатель и историк Георгиос Романос отметил, что бои по защите и освобождению Ленинграда была намного масштабнее, чем высадка союзников в Нормандии. "Блокада Ленинграда - это как матрешка, открываешь - и в ней Сталинград, дальше битва за Москву, затем бои за Киев. Операция по освобождению Ленинграда была крупнейшей операцией во Второй мировой войне, а не высадка в Нормандии", - сказал он. По его словам, 22 июня 1941 года, в день нападения на Советский Союз, "первой повезло Великобритании, поскольку Гитлер все силы бросил, чтобы покончить с Россией". "Русские воевали тогда больше всех. Немцы отправили туда 3,8 миллиона человек", - напомнил историк. Масштабы фронта возле Ленинграда, по его словам, соизмеримы с фронтом нынешней специальной военной операции на Украине. "Сейчас Россия воюет с тремя ядерными державами и 50 странами Запада - союзниками", - сказал Романос. Историк считает, что Россия не могла не начать спецоперацию и ни в коем случае не может проиграть, как и в Великой Отечественной войне. "Для нее это борьба за выживание Российской Федерации... Президент Владимир Путин много сделал, чтобы установить отношения с НАТО. И что сделал Запад? Он насмехался и издевался", - сказал Романос. "Почему Россия все же победила в Ленинграде? В чем ключ победы? Русские в тот период показали, что они народ-воин. И всегда народ-воин побеждает. Никто не сможет захватить Россию, и сегодня, и тогда. Мы должны сказать про еще один элемент – огромное народное участие во всем происходящем", - подчеркнул он. Димитриос Пателис, профессор Критского политехнического университета заявил, что "и сегодняшняя ось зла будет так же побеждена", как была побеждена Германия с ее союзниками. "Мы переживаем сейчас одни из наиболее трудных, наиболее критических моментов истории, но самые критические еще не наступили. Мы должны быть готовы к ним, должны быть солидарны в борьбе. Тогда у нас была Вторая мировая война, сегодня у нас Третья мировая война. Это не слова, это научный диагноз", - сказал он. По его словам, война не закончилась в мае 1945 года. "Война продолжается. И мы знаем это по своей стране. Место тех захватчиков, которые высадились в нашей стране тогда, заняли новые захватчики – англичане, англосаксы, американцы... Наша страна свободна? Нет. Когда у тебя иностранные базы, ты разве свободен?" - сказал Пателис. Он считает, что Третья мировая война намного опаснее Второй и всем надо мобилизоваться. "Ленинград для нас - маяк, это город, который носит имя вождя мирового пролетариата, это символизм и маяк для будущих побед. И в этой войне силы прогресса, жизни, света победят силы тьмы и ненависти. Мы в этой войне снова победим, другого не дано. Победит русская армия, которая и сейчас не случайно идет с красными знаменами, под которыми победил народ Ленинграда", - сказал Пателис. Из Ленинграда в Мариуполь Председатель Координационного совета российских соотечественников Греции Наталья Цирмираки рассказала, что совет установил побратимские связи с социальным центром в Мариуполе – этот город имеет особое значение для греков, так как там проживает большая греческая община. КСРС старается оказать помощь социальному центру. Журналист Костас Плиакос рассказал о поездке в Мариуполь, где он снял документальный фильм и готовит его показ. По его словам, греческие журналисты за редким исключением не ездят в Мариуполь, поскольку в Греции эту тему не освещают. "В последние годы практикуется русофобия, и если кто-то из нас, работающих в СМИ, осмеливается высказать критику западной политики в отношении Украины, планов НАТО и Евросоюза или национального правительства, осмеливается поставить под сомнение господствующую точку зрения, распространяемую non paper из известных центров, попадает в "черный список". Любое предложение или текст со словом "Россия" попадает под микроскоп охранителей политической правильности и господствующей идеологии", - сказал Плиакос. Он сказал, что ситуация в Донбассе и в новых регионах России не обсуждается в общественном диалоге в Греции, очень мало кто знает, что многие годы Донбасс ежедневно бомбят и погибли тысячи человек. "И что происходит с греками в регионе? В Донбассе жили порядка 100 тысяч греков. С началом конфликта многие уехали, но большинство остались, и очень многие уехавшие вернулись в свои дома. Сейчас греков ненамного меньше, чем было раньше. Для греческого правительства, верного политической линии ЕС и НАТО, как будто не существуют греки Донбасса. Я знаю, что некоторых греческих депутатов просили поднять тему греков Донбасса в парламенте, но никто не осмеливается это сделать", - сказал Плиакос. "Мы не можем установить связи с ними, потому что нам запрещает это Евросоюз и НАТО? Греки видят, что мы их забыли. Они не просят помощи, они хотят признания, связей, диалога. На официальном уровне государство забыло их. Когда вопрос о жителях Донбасса подняли на одном из круглых столов в Брюсселе, ответ был – этот регион не существует", - заметил журналист.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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в мире, ленинград, димитриос пателис, донбасс, россия, нато, блокада ленинграда (1941-1944), украина