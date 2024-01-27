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Источник рассказал, кого пытаются вербовать поставщики наркотиков - РИА Новости, 27.01.2024
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04:14 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797475.html
Источник рассказал, кого пытаются вербовать поставщики наркотиков
Источник рассказал, кого пытаются вербовать поставщики наркотиков - РИА Новости, 27.01.2024
Источник рассказал, кого пытаются вербовать поставщики наркотиков
Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию с помощью беспилотников, пытаются вербовать ветеранов СВО, владеющих управлением FPV-дронами,... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T04:14
2024-01-27T04:14
россия
эстония
прибалтика
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию с помощью беспилотников, пытаются вербовать ветеранов СВО, владеющих управлением FPV-дронами, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее тот же собеседник рассказал агентству, что правоохранительные органы вскрыли в Ленинградской области канал контрабанды наркотиков из Эстонии, кокаин и гашиш перебрасывались через границу с помощью беспилотников."Самое интересное, что для этой работы эстонцы зачастую пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами дронов, предлагая им солидную зарплату", - сказал источник.Собеседник подчеркнул, что сейчас правоохранители проводят расследование по данному факту и устанавливают личности всех причастных.Как в свою очередь рассказал РИА Новости экс-боец группы "Вагнер", которого пытались завербовать, летом прошлого года он вернулся из командировки в зону СВО, когда с ним связался старый знакомый, гражданин Эстонии, и предложил заработать, перевозя на беспилотниках наркотики из Прибалтики в Россию.По словам экс-"вагнеровца", с эстонским "другом" Александром он познакомился, когда отбывал срок в колонии: житель Прибалтики тогда сидел как раз за контрабанду кокаина. Он - гражданин Эстонии, жил в Таллине, потом - в Ивангороде в Ленобласти.Со слов эстонца, товара у контрабандистов "очень много". По словам экс-бойца, в разговоре вербовщик подчеркивал, что они могут отправить в Россию "столько наркотиков, сколько можно будет перевезти"."Мы долго вели переговоры, и я в результате воздержался от данной работы. Думаю, найдут кого-то другого. В переписке они открыто говорили, что вербуют операторов дронов, делали это раньше и в будущем планируют использовать более серьезную технику по грузоподъемности, чтобы увеличить поставки", - заключил собеседник агентства.
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россия, эстония, прибалтика, происшествия
Россия, Эстония, Прибалтика, Происшествия
Источник рассказал, кого пытаются вербовать поставщики наркотиков

Эстонцы, поставляющие наркотики, пытаются вербовать бывших операторов БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Эстонцы, организовавшие канал контрабанды наркотиков в Россию с помощью беспилотников, пытаются вербовать ветеранов СВО, владеющих управлением FPV-дронами, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее тот же собеседник рассказал агентству, что правоохранительные органы вскрыли в Ленинградской области канал контрабанды наркотиков из Эстонии, кокаин и гашиш перебрасывались через границу с помощью беспилотников.
"Самое интересное, что для этой работы эстонцы зачастую пытаются вербовать ветеранов СВО, которые на фронте были операторами дронов, предлагая им солидную зарплату", - сказал источник.
Собеседник подчеркнул, что сейчас правоохранители проводят расследование по данному факту и устанавливают личности всех причастных.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости экс-боец группы "Вагнер", которого пытались завербовать, летом прошлого года он вернулся из командировки в зону СВО, когда с ним связался старый знакомый, гражданин Эстонии, и предложил заработать, перевозя на беспилотниках наркотики из Прибалтики в Россию.
По словам экс-"вагнеровца", с эстонским "другом" Александром он познакомился, когда отбывал срок в колонии: житель Прибалтики тогда сидел как раз за контрабанду кокаина. Он - гражданин Эстонии, жил в Таллине, потом - в Ивангороде в Ленобласти.
Со слов эстонца, товара у контрабандистов "очень много". По словам экс-бойца, в разговоре вербовщик подчеркивал, что они могут отправить в Россию "столько наркотиков, сколько можно будет перевезти".
"Мы долго вели переговоры, и я в результате воздержался от данной работы. Думаю, найдут кого-то другого. В переписке они открыто говорили, что вербуют операторов дронов, делали это раньше и в будущем планируют использовать более серьезную технику по грузоподъемности, чтобы увеличить поставки", - заключил собеседник агентства.
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