https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797294.html
Источник сообщил о вскрытии канала контрабанды наркотиков из Эстонии
Источник сообщил о вскрытии канала контрабанды наркотиков из Эстонии - РИА Новости, 27.01.2024
Источник сообщил о вскрытии канала контрабанды наркотиков из Эстонии
В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T04:06
2024-01-27T04:06
2024-01-27T04:41
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происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, речь идет о переброске крупных партий кокаина и гашиша с помощью FPV-дронов через реку Нарва."То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России", — сказал он.При этом контрабандисты также пытаются завербовать ветеранов спецоперации, имеющих опыт управления дронами, и предлагают им "солидную зарплату", добавил источник.Расследование продолжается, но задержаний пока не производилось, заключил он.
https://ria.ru/20240126/arest-1923716249.html
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эстония, нарва, ленинградская область, происшествия, россия
Эстония, Нарва, Ленинградская область, Происшествия, Россия
Источник сообщил о вскрытии канала контрабанды наркотиков из Эстонии
В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии при помощи дронов
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Ленинградской области вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, речь идет о переброске крупных партий кокаина и гашиша с помощью FPV-дронов через реку Нарва
.
"То есть на эстонской стороне к дрону привязывают упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России", — сказал он.
При этом контрабандисты также пытаются завербовать ветеранов спецоперации, имеющих опыт управления дронами, и предлагают им "солидную зарплату", добавил источник.
Расследование продолжается, но задержаний пока не производилось, заключил он.
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