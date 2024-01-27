https://ria.ru/20240127/kitay-1923853828.html

РЭЦ и китайская провинция Ляонин объединятся для развития сотрудничества

РЭЦ и китайская провинция Ляонин объединятся для развития сотрудничества - РИА Новости, 27.01.2024

РЭЦ и китайская провинция Ляонин объединятся для развития сотрудничества

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Департамент коммерции провинции Ляонин договорились о сотрудничестве для расширения торгово-экономического... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:56

2024-01-27T14:56

2024-01-27T15:07

экономика

россия

ляонин

китай

вероника никишина

николай журавлев

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Департамент коммерции провинции Ляонин договорились о сотрудничестве для расширения торгово-экономического сотрудничества России и Китая, соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 26 января в столице Ляонина Шэньяне подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и директор Департамента коммерции провинции Ляонин Пань Шуан. "В частности, стороны планируют продолжить совместно реализовывать программу продвижения "Сделано в России" в провинции Ляонин. Провинция стала площадкой для проведения фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России", который пройдет в канун Китайского нового года с 27 января по 5 февраля", - говорится в сообщении РЭЦ. "Российский экспортный центр и Правительство Ляонина договорились о разработке инициатив по определению несырьевых секторов и проектов, которые могут представлять для нас взаимный интерес, и считаем, что подписанный сегодня меморандум станет фундаментом для выстраивания дальнейшей работы по реализации намеченных планов по расширению торгово-экономического сотрудничества России и Китая", — отметила Никишина. "Провинция Ляонин — это один из крупнейших промышленных центров Китая. Мы заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями, которые могут предложить целое многообразие качественных товаров, а также в партнерстве с ляонинскими предприятиями реализовывать взаимовыгодные внешнеэкономические проекты", — подчеркнула Пань Шуан. На подписании меморандума присутствовали заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко, заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Стрельцов. С китайской стороны присутствовали губернатор провинции Ляонин Ли Лечэн, секретарь провинциального комитета партии Ляонина Хао Пэн, секретарь муниципального комитета партии Шэньяна Ван Синьвэй, генеральный секретарь провинциального комитета партии Ляонина Цзян Ювэй, мэр города Далянь Чэнь Шаован.

https://ria.ru/20240127/tovary-1923850881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, ляонин, китай, вероника никишина, николай журавлев, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)