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Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных - РИА Новости, 27.01.2024
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08:00 27.01.2024 (обновлено: 08:01 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных - РИА Новости, 27.01.2024
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
Трагедия Газы продолжается: число пострадавших за три с половиной месяца уже приближается к 90 тысячам (из которых почти 27 тысяч убитых, остальные раненые),... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:00
2024-01-27T08:01
аналитика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
израиль
в мире
юар
сша
хамас
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Трагедия Газы продолжается: число пострадавших за три с половиной месяца уже приближается к 90 тысячам (из которых почти 27 тысяч убитых, остальные раненые), идет целенаправленное разрушение жилья и инфраструктуры, а 80 процентов населения сектора стали беженцами. Все попытки остановить катастрофу ни к чему не привели — Израиль намерен "идти до конца". И все большая часть мирового сообщества убеждается в том, что под этим в Израиле понимают ликвидацию палестинских поселений в Газе как таковых. Нельзя сказать, что мир молча наблюдает за происходящим: даже на Западе немало тех, кто призывает к прекращению бойни. А в пятницу свое слово сказала и международная юстиция.Спустя две недели после начала рассмотрения дела по обвинению Израиля в геноциде палестинцев Международный суд ООН вынес первый вердикт. Это еще даже близко не приговор, потому что на первом этапе нужно было получить ответ на вопрос, согласен ли суд вообще рассматривать иск, поданный ЮАР (и поддержанный многими странами), — и вот теперь большинство из 15 судей (в числе которых впервые в истории ООН нет представителя нашей страны, но есть, кстати, судья из Израиля) приняли дело к рассмотрению. И даже вынесли первый вердикт, в котором указаны предварительные меры.Израиль обязан "предпринять немедленные шаги", принять все необходимые меры для предотвращения геноцида, устранить любые препятствия, а также разрешить гуманитарную помощь и удовлетворение основных потребностей населения в секторе Газа, пресечь попытки провокаций и саботажа процесса прекращения боевых действий со стороны своих политических и военных деятелей.Да, суд призвал немедленно освободить заложников, но и признал, что палестинцы в секторе Газа имеют право на защиту от геноцида и самооборону. То есть в решении суда есть практически все, что требовала ЮАР, кроме пункта с требованием к Израилю "немедленно прекратить боевые действия и отвести войска". И отсутствие этого пункта уже выставляют чуть ли не как победу Израиля, хотя в реальности начало процесса над страной, обвиняемой в геноциде, само по себе является огромным моральным поражением этого государства.Нетаньяху уже объявил, что их "никто не остановит от проведения боевых действий до полной ликвидации ХАМАС", назвав обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, "не только ложным, но и возмутительным", заявив, что "порядочные люди должны его отвергнуть". Понятно, что никакого наказания тех, кто подстрекает к убийствам палестинцев, их выселению из Газы и вообще занимается пропагандой ненависти (а это требование к Израилю тоже содержится в вердикте суда), не будет, потому что этим занимаются даже министры израильского правительства. Суд обязал Израиль дать ответ в течение месяца, но в результате получит какую-нибудь невнятную отписку.А Израиль тем временем продолжит стирать Газу с лица земли? Да, до того момента, пока коллективное давление Запада (в первую очередь, естественно, США) на него не станет действительно ощутимым. Когда это произойдет? Судя по растущему беспокойству Европы (которая уже даже разрабатывает свой план мирного урегулирования с упором на создание палестинского государства), недовольству США разрастающимся по всему Ближнему Востоку кризисом из-за Газы, да и нарастающему внутриполитическому кризису в Соединенных Штатах (в углубление которого вносят свою лепту и разногласия по поводу поддержки Израиля), у Тель-Авива есть не так много времени.И в этом смысле начало процесса в Гааге является дополнительным элементом в давлении на Израиль со стороны Запада, ведь весь мир воспринимает международные институты, включая ООН и ее суд, в первую очередь как западные, европейско-американские. Именно поэтому (а не только вследствие наличия в иске ЮАР железобетонных доказательств) Международный суд ООН и не мог оставить без внимания обвинение Израиля в геноциде.Если бы он это сделал, то от доверия Глобального Юга к Западу не осталось бы вообще ничего, а это ускорило бы и так уже идущий процесс демонтажа атлантического миропорядка. Запад будет вынужден судить Израиль — медленно, с оговорками, но судить. Процесс может занять несколько лет, и понятно, что операция в Газе закончится раньше, чем будет оглашен приговор. Но, в отличие от суда ООН, мировое сообщество уже вынесло свой окончательный вердикт, потому что все увиденное и услышанное после 7 октября не оставляет никаких сомнений ни в методах, ни в намерениях Израиля. Тем более что потерявшие от безнаказанности чувство стыда и страха израильские политики и не скрывают своих намерений по "окончательному решению палестинского вопроса".Нет сомнений в том, что им это не удастся, как не удавалось и все последние десятилетия, и остановит их не судебное решение, а воля к сопротивлению палестинцев, их вера в то, что справедливость в конце концов восторжествует.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240127/konflikt-1915630213.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, израиль, в мире, юар, сша, хамас
Аналитика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Израиль, В мире, ЮАР, США, ХАМАС

Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Трагедия Газы продолжается: число пострадавших за три с половиной месяца уже приближается к 90 тысячам (из которых почти 27 тысяч убитых, остальные раненые), идет целенаправленное разрушение жилья и инфраструктуры, а 80 процентов населения сектора стали беженцами. Все попытки остановить катастрофу ни к чему не привели — Израиль намерен "идти до конца". И все большая часть мирового сообщества убеждается в том, что под этим в Израиле понимают ликвидацию палестинских поселений в Газе как таковых. Нельзя сказать, что мир молча наблюдает за происходящим: даже на Западе немало тех, кто призывает к прекращению бойни. А в пятницу свое слово сказала и международная юстиция.
Спустя две недели после начала рассмотрения дела по обвинению Израиля в геноциде палестинцев Международный суд ООН вынес первый вердикт. Это еще даже близко не приговор, потому что на первом этапе нужно было получить ответ на вопрос, согласен ли суд вообще рассматривать иск, поданный ЮАР (и поддержанный многими странами), — и вот теперь большинство из 15 судей (в числе которых впервые в истории ООН нет представителя нашей страны, но есть, кстати, судья из Израиля) приняли дело к рассмотрению. И даже вынесли первый вердикт, в котором указаны предварительные меры.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Израиль обязан "предпринять немедленные шаги", принять все необходимые меры для предотвращения геноцида, устранить любые препятствия, а также разрешить гуманитарную помощь и удовлетворение основных потребностей населения в секторе Газа, пресечь попытки провокаций и саботажа процесса прекращения боевых действий со стороны своих политических и военных деятелей.
Да, суд призвал немедленно освободить заложников, но и признал, что палестинцы в секторе Газа имеют право на защиту от геноцида и самооборону. То есть в решении суда есть практически все, что требовала ЮАР, кроме пункта с требованием к Израилю "немедленно прекратить боевые действия и отвести войска". И отсутствие этого пункта уже выставляют чуть ли не как победу Израиля, хотя в реальности начало процесса над страной, обвиняемой в геноциде, само по себе является огромным моральным поражением этого государства.
Нетаньяху уже объявил, что их "никто не остановит от проведения боевых действий до полной ликвидации ХАМАС", назвав обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, "не только ложным, но и возмутительным", заявив, что "порядочные люди должны его отвергнуть". Понятно, что никакого наказания тех, кто подстрекает к убийствам палестинцев, их выселению из Газы и вообще занимается пропагандой ненависти (а это требование к Израилю тоже содержится в вердикте суда), не будет, потому что этим занимаются даже министры израильского правительства. Суд обязал Израиль дать ответ в течение месяца, но в результате получит какую-нибудь невнятную отписку.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
А Израиль тем временем продолжит стирать Газу с лица земли? Да, до того момента, пока коллективное давление Запада (в первую очередь, естественно, США) на него не станет действительно ощутимым. Когда это произойдет? Судя по растущему беспокойству Европы (которая уже даже разрабатывает свой план мирного урегулирования с упором на создание палестинского государства), недовольству США разрастающимся по всему Ближнему Востоку кризисом из-за Газы, да и нарастающему внутриполитическому кризису в Соединенных Штатах (в углубление которого вносят свою лепту и разногласия по поводу поддержки Израиля), у Тель-Авива есть не так много времени.
И в этом смысле начало процесса в Гааге является дополнительным элементом в давлении на Израиль со стороны Запада, ведь весь мир воспринимает международные институты, включая ООН и ее суд, в первую очередь как западные, европейско-американские. Именно поэтому (а не только вследствие наличия в иске ЮАР железобетонных доказательств) Международный суд ООН и не мог оставить без внимания обвинение Израиля в геноциде.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
Если бы он это сделал, то от доверия Глобального Юга к Западу не осталось бы вообще ничего, а это ускорило бы и так уже идущий процесс демонтажа атлантического миропорядка. Запад будет вынужден судить Израиль — медленно, с оговорками, но судить. Процесс может занять несколько лет, и понятно, что операция в Газе закончится раньше, чем будет оглашен приговор. Но, в отличие от суда ООН, мировое сообщество уже вынесло свой окончательный вердикт, потому что все увиденное и услышанное после 7 октября не оставляет никаких сомнений ни в методах, ни в намерениях Израиля. Тем более что потерявшие от безнаказанности чувство стыда и страха израильские политики и не скрывают своих намерений по "окончательному решению палестинского вопроса".
Нет сомнений в том, что им это не удастся, как не удавалось и все последние десятилетия, и остановит их не судебное решение, а воля к сопротивлению палестинцев, их вера в то, что справедливость в конце концов восторжествует.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
АналитикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНИзраильВ миреЮАРСШАХАМАС
 
 
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