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Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России - РИА Новости, 27.01.2024
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10:50 27.01.2024 (обновлено: 14:17 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/gosprogramma-1923847573.html
Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России
Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России - РИА Новости, 27.01.2024
Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России
Минэнерго РФ будет просить государство продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов на Дне энергетики в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:50
2024-01-27T14:17
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
николай шульгинов
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ будет просить государство продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов на Дне энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Мы будем просить государство о продлении программы модернизации тепловых электростанций", - сказал он. Программа модернизации тепловой энергетики реализуется в соответствии с поручением президента РФ. Она предусматривает обновление до 2030 года 47 ГВт энергомощности, включая станции в ДФО, и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения.
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выставка-форум "россия", николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Николай Шульгинов, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России

Минэнерго попросит государство продлить госпрограмму модернизации ТЭС России

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ будет просить государство продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов на Дне энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
"Мы будем просить государство о продлении программы модернизации тепловых электростанций", - сказал он.
Программа модернизации тепловой энергетики реализуется в соответствии с поручением президента РФ. Она предусматривает обновление до 2030 года 47 ГВт энергомощности, включая станции в ДФО, и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

Выступление творческого танцевального коллектива Шоу-балет Русский стиль

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Валерий Тропин на сессии докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
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Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Знатоки Родины

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

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3 из 16
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Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

Открытый диалог Беспилотники на службе экономики: миф или реальность

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
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Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

Сессия докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
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На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Николай ШульгиновРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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