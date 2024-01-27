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Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России

Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России - РИА Новости, 27.01.2024

Минэнерго попросит продлить госпрограмму модернизации ТЭС России

Минэнерго РФ будет просить государство продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов на Дне энергетики в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:50

2024-01-27T10:50

2024-01-27T14:17

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

николай шульгинов

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ будет просить государство продлить программу модернизации тепловой энергетики РФ, сообщил глава министерства Николай Шульгинов на Дне энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Мы будем просить государство о продлении программы модернизации тепловых электростанций", - сказал он. Программа модернизации тепловой энергетики реализуется в соответствии с поручением президента РФ. Она предусматривает обновление до 2030 года 47 ГВт энергомощности, включая станции в ДФО, и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения.

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2024

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выставка-форум "россия", николай шульгинов, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)