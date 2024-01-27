https://ria.ru/20240127/germaniya-1923860562.html

В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии

В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии - РИА Новости, 27.01.2024

В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии

Первое партийное собрание "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:44

2024-01-27T15:44

2024-01-27T16:58

в мире

украина

освенцим

германия

холокост

вторая мировая война (1939-1945)

сара вагенкнехт

урсула фон дер ляйен

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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Первое партийное собрание "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей, их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Выступление транслировалось на сайте политсилы."Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время", — заявила она. Дан напомнила, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не представители союзных армий. "Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <...> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы", — подчеркнула писательница.По ее словам, создание Освенцима стало возможным только в тени мировой войны, поэтому так важно иметь в парламенте хотя бы одну последовательную партию мира. В апреле 2022 года Дан стала одним из подписантов открытого письма с просьбой к федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не поставлять оружие на Украину и призвать киевские власти прекратить военное сопротивление. Сегодня во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. Двадцать седьмого января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В период с 1941 по 1945 год там погибло около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона евреи. Всего за годы холокоста погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923809681.html

https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, освенцим, германия, холокост, вторая мировая война (1939-1945), сара вагенкнехт, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, еврокомиссия, юнеско