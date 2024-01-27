В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии
Съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима
© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанкСоветские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Первое партийное собрание "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей, их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Выступление транслировалось на сайте политсилы.
"Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время", — заявила она.
Дан напомнила, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не представители союзных армий.
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"Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <...> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы", — подчеркнула писательница.
По ее словам, создание Освенцима стало возможным только в тени мировой войны, поэтому так важно иметь в парламенте хотя бы одну последовательную партию мира.
В апреле 2022 года Дан стала одним из подписантов открытого письма с просьбой к федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не поставлять оружие на Украину и призвать киевские власти прекратить военное сопротивление.
Сегодня во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. Двадцать седьмого января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В период с 1941 по 1945 год там погибло около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона евреи. Всего за годы холокоста погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.