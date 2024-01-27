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В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии - РИА Новости, 27.01.2024
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15:44 27.01.2024 (обновлено: 16:58 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923860562.html
В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии
В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии - РИА Новости, 27.01.2024
В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии
Первое партийное собрание "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:44
2024-01-27T16:58
в мире
украина
освенцим
германия
холокост
вторая мировая война (1939-1945)
сара вагенкнехт
урсула фон дер ляйен
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Первое партийное собрание "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей, их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Выступление транслировалось на сайте политсилы."Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время", — заявила она. Дан напомнила, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не представители союзных армий. &quot;Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. &lt;...&gt; И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы&quot;, — подчеркнула писательница.По ее словам, создание Освенцима стало возможным только в тени мировой войны, поэтому так важно иметь в парламенте хотя бы одну последовательную партию мира. В апреле 2022 года Дан стала одним из подписантов открытого письма с просьбой к федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не поставлять оружие на Украину и призвать киевские власти прекратить военное сопротивление. Сегодня во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. Двадцать седьмого января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В период с 1941 по 1945 год там погибло около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона евреи. Всего за годы холокоста погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20240127/vagenknekht-1923809681.html
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в мире, украина, освенцим, германия, холокост, вторая мировая война (1939-1945), сара вагенкнехт, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, еврокомиссия, юнеско
В мире, Украина, Освенцим, Германия, Холокост, Вторая мировая война (1939-1945), Сара Вагенкнехт, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Еврокомиссия, ЮНЕСКО
В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии

Съезд партии ССВ начался с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима

© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанкСоветские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря
Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Б.Фишман
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Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Первое партийное собрание "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) началось со слов благодарности Красной армии за освобождение узников концентрационных лагерей, их произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан. Выступление транслировалось на сайте политсилы.
"Одна лишь Красная армия принесла в жертву 13 миллионов солдат, чтобы освободить всех, кого поработил и ослепил режим национал-социалистов; они отдали за это свои жизни. И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время", — заявила она.
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Дан напомнила, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, концлагерь Аушвиц освободили советские солдаты, а не представители союзных армий.
«

"Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <...> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы", — подчеркнула писательница.

По ее словам, создание Освенцима стало возможным только в тени мировой войны, поэтому так важно иметь в парламенте хотя бы одну последовательную партию мира.
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В апреле 2022 года Дан стала одним из подписантов открытого письма с просьбой к федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не поставлять оружие на Украину и призвать киевские власти прекратить военное сопротивление.
Сегодня во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. Двадцать седьмого января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В период с 1941 по 1945 год там погибло около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона евреи. Всего за годы холокоста погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей. В 1979 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В миреУкраинаОсвенцимГерманияХолокостВторая мировая война (1939-1945)Сара ВагенкнехтУрсула фон дер ЛяйенОлаф ШольцЕврокомиссияЮНЕСКО
 
 
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