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"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
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13:50 27.01.2024 (обновлено: 14:44 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/gaz-1923851804.html
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году
Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти"... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:50
2024-01-27T14:44
выставка-форум "россия"
экономика
роснефть
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского. "По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", - говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "Роснефть" является крупнейшим независимым поставщиком газа", - сказал первый вице-президент, отметив, что компания теперь занимает 14% рынка. В 2022 году "Роснефть" увеличила добычу газа на 15% - до 74,4 миллиарда кубометров, что тогда также стало историческим рекордом.
https://ria.ru/20231124/poshlina-1911500005.html
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экономика, роснефть, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Роснефть, Выставка-форум "Россия"
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году

"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины
Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор по добыче нефти и газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского.
"По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", - говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

Время семье: спортивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

Участница молодежного ансамбля национального танца ЭРКУ Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

Зарядка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

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На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пленарной сессии Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

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Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, российская скелетонистка Ольга Потылицына и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

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В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

Открытие героической недели на стенде Санкт-Петербурга

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

Презентация книги Азбука блокадного Ленинграда с участием Евгения Лукина

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

Пленарная сессия Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

Участники ансамбля Атаман

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

Кулинарный мастер-класс от рестораторов Мурманской области

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

Торжественная церемония запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на выставке Россия

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
"Роснефть" является крупнейшим независимым поставщиком газа", - сказал первый вице-президент, отметив, что компания теперь занимает 14% рынка.
В 2022 году "Роснефть" увеличила добычу газа на 15% - до 74,4 миллиарда кубометров, что тогда также стало историческим рекордом.
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию
24 ноября 2023, 09:53
 
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