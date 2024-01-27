https://ria.ru/20240127/gaz-1923851804.html

"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году

"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024

"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году

Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти"... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:50

2024-01-27T13:50

2024-01-27T14:44

выставка-форум "россия"

экономика

роснефть

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского. "По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", - говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "Роснефть" является крупнейшим независимым поставщиком газа", - сказал первый вице-президент, отметив, что компания теперь занимает 14% рынка. В 2022 году "Роснефть" увеличила добычу газа на 15% - до 74,4 миллиарда кубометров, что тогда также стало историческим рекордом.

https://ria.ru/20231124/poshlina-1911500005.html

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экономика, роснефть, выставка-форум "россия"