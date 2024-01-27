https://ria.ru/20240127/gaz-1923851804.html
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2024
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году
Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти"... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:50
2024-01-27T13:50
2024-01-27T14:44
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского. "По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", - говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "Роснефть" является крупнейшим независимым поставщиком газа", - сказал первый вице-президент, отметив, что компания теперь занимает 14% рынка. В 2022 году "Роснефть" увеличила добычу газа на 15% - до 74,4 миллиарда кубометров, что тогда также стало историческим рекордом.
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экономика, роснефть, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Роснефть, Выставка-форум "Россия"
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году
"Роснефть" добыла рекордные 106 миллиардов кубометров газа в 2023 году МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Добыча газа "Роснефтью" по итогам 2023 года вышла на рекордный уровень в 106 миллиардов кубометров, следует из презентации первого вице-президента "Роснефти" Сергея Менжинского.
"По итогам 2023 года добыча газа достигла исторического максимума в 106 миллиардов кубометров", - говорится в материалах, который представил Менжинский, выступая на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия" © Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
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Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
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Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
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Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
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Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
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На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
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Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
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В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
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Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
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Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
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Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
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В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
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Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
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Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
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Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
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Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
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На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
2 из 17
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
3 из 17
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
4 из 17
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
5 из 17
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
6 из 17
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
7 из 17
Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
8 из 17
В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
9 из 17
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
10 из 17
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
11 из 17
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
12 из 17
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
13 из 17
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
14 из 17
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
15 из 17
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
16 из 17
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
17 из 17
"Роснефть" является крупнейшим независимым поставщиком газа", - сказал первый вице-президент, отметив, что компания теперь занимает 14% рынка.
В 2022 году "Роснефть" увеличила добычу газа на 15% - до 74,4 миллиарда кубометров, что тогда также стало историческим рекордом.
"Роснефть" может начать беспошлинный вывоз топлива в Абхазию и Южную Осетию