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Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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13:22 27.01.2024 (обновлено: 19:18 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html
Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда
Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда
Германия принимает всю историческую ответственность за преступления немецких войск, совершенные во время блокады Ленинграда, заявило Министерство иностранных... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:22
2024-01-27T19:18
в мире
ленинград
германия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия принимает всю историческую ответственность за преступления немецких войск, совершенные во время блокады Ленинграда, заявило Министерство иностранных дел ФРГ на сайте. &quot;Германия выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде. &lt;...&gt; В знак примирения и памяти федеральное правительство финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге. В ней проходят лечение многие блокадники&quot;, — говорится в релизе, опубликованном на сайте немецкого МИД.Кроме того, Германия способствует организации встреч представителей молодежи с пережившими блокаду в Санкт-Петербурге. МИД подчеркивает, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться молодым поколениям. Подчеркивается, что все эти мероприятия проводятся на основании "гуманитарного жеста" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, принятого в 2019 году. "Германия придерживается своей исторической ответственности и продолжает эти меры", — говорится в заявлении. В сентябре прошлого года участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду. Они подчеркнули, что власти Германии уже длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но отказываются распространить их на всех блокадников без разделения по этническим критериям. В своем обращении они также отметили, что проект модернизации больницы в Санкт-Петербурге в рамках "гуманитарного жеста" так и не был реализован. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/putin-1923836516.html
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в мире, ленинград, германия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Ленинград, Германия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда

МИД Германии заявил, что Берлин принимает ответственность за блокаду Ленинграда

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРейхстаг в Берлине, Германия
Рейхстаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рейхстаг в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Германия принимает всю историческую ответственность за преступления немецких войск, совершенные во время блокады Ленинграда, заявило Министерство иностранных дел ФРГ на сайте.
«

"Германия выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде. <...> В знак примирения и памяти федеральное правительство финансово поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге. В ней проходят лечение многие блокадники", — говорится в релизе, опубликованном на сайте немецкого МИД.

Кроме того, Германия способствует организации встреч представителей молодежи с пережившими блокаду в Санкт-Петербурге. МИД подчеркивает, что память о блокаде должна сохраниться и передаваться молодым поколениям.
Подчеркивается, что все эти мероприятия проводятся на основании "гуманитарного жеста" по модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, принятого в 2019 году. "Германия придерживается своей исторической ответственности и продолжает эти меры", — говорится в заявлении.
В сентябре прошлого года участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду. Они подчеркнули, что власти Германии уже длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но отказываются распространить их на всех блокадников без разделения по этническим критериям. В своем обращении они также отметили, что проект модернизации больницы в Санкт-Петербурге в рамках "гуманитарного жеста" так и не был реализован.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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