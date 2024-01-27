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Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе - РИА Новости, 27.01.2024
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04:38 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/evropa-1923797706.html
Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе
Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе - РИА Новости, 27.01.2024
Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе
Нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе, хотя был осужден и запрещен, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T04:38
2024-01-27T04:38
европа
ленинград
санкт-петербург
анатолий антонов
санкт-петербургский городской суд
президентский фонд культурных инициатив
александр беглов
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе, хотя был осужден и запрещен, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен", - сообщил дипломат на мероприятии в дипмиссии, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда. По словам Антонова, люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты. "Считаю, что мы должны вместе с вами сказать большое спасибо этим людям, отдать низкий поклон блокадникам, с каждым годом их становится все меньше и меньше", - добавил дипломат. Выступление главы российской дипмиссии состоялось перед показом в посольстве кинокартины "Блокада: операция "Искра", на который были приглашены российские и иностранные гости, а также журналисты. Он также отметил, что администрация Санкт-Петербурга подготовила почетные знаки блокадникам и задача посольства - через соотечественников и генеральное консульство найти всех людей и вручить эти памятные знаки. "Мы их знаем, мы знаем адреса", - подчеркнул Антонов. В посольстве выразили благодарность РИА Новости за поддержку в организации проходящей фотовыставки, посвященной историческим событиям Великой Отечественной войны. Проект "Освобождение. Путь к победе" представлен РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка посвящена 80-летию освобождения Ленинграда и территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, в российском посольстве организована фотовыставка об обороне Ленинграда, созданная при поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/sanktsii-1923791209.html
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европа, ленинград, санкт-петербург, анатолий антонов, санкт-петербургский городской суд, президентский фонд культурных инициатив, александр беглов, в мире, сша
Европа, Ленинград, Санкт-Петербург, Анатолий Антонов, Санкт-Петербургский городской суд, Президентский фонд культурных инициатив, Александр Беглов, В мире, США
Антонов заявил о подъеме нацизма в Европе

Антонов: нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений и партий в Европе, хотя был осужден и запрещен, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Вы видите, что происходит сегодня в Европе, когда нацизм становится чуть ли не гордостью ряда течений, ряда партий, несмотря на то, что в Нюрнберге нацизм был осужден, запрещен", - сообщил дипломат на мероприятии в дипмиссии, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда.
По словам Антонова, люди, отдавшие жизнь в Великой Отечественной войне, никогда не будут забыты. "Считаю, что мы должны вместе с вами сказать большое спасибо этим людям, отдать низкий поклон блокадникам, с каждым годом их становится все меньше и меньше", - добавил дипломат.
Выступление главы российской дипмиссии состоялось перед показом в посольстве кинокартины "Блокада: операция "Искра", на который были приглашены российские и иностранные гости, а также журналисты.
Он также отметил, что администрация Санкт-Петербурга подготовила почетные знаки блокадникам и задача посольства - через соотечественников и генеральное консульство найти всех людей и вручить эти памятные знаки. "Мы их знаем, мы знаем адреса", - подчеркнул Антонов.
В посольстве выразили благодарность РИА Новости за поддержку в организации проходящей фотовыставки, посвященной историческим событиям Великой Отечественной войны. Проект "Освобождение. Путь к победе" представлен РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка посвящена 80-летию освобождения Ленинграда и территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.
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Кроме того, в российском посольстве организована фотовыставка об обороне Ленинграда, созданная при поддержке губернатора Петербурга Александра Беглова.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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