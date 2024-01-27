https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Ленинграда

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Ленинграда

Минобороны запустило на своем сайте новый историко-познавательный раздел "Ленинград выстоял и победил!" к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:10

2024-01-27T00:10

2024-01-27T00:22

ленинград

россия

кингисепп

иосиф сталин (джугашвили)

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923675395_0:213:3262:2048_1920x0_80_0_0_8c258beb0a25f2c635c27cf97a2fe8a6.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минобороны запустило на своем сайте новый историко-познавательный раздел "Ленинград выстоял и победил!" к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.Проект основан на документах из фондов ЦАМО.Как отмечают в ведомстве, в разделе опубликованы рассекреченные описания боевых действий, карты с замыслом советского командования, фотоотчет работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города, а также приказы и боевые донесения, в частности черновик приказа командующего войсками Ленинградского фронта о снятии блокады от 27 января 1944 года.Советские войска 27 января 1944 года полностью освободили город-герой Ленинград от немецко-фашистской блокады, длившейся 872 дня. За этот период от голода, гитлеровских обстрелов и авианалетов погибли более миллиона человек. Блокаду сняли в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 14 января по 1 марта 1944 года. В результате Красная армия разгромила главные силы немецкой группировки войск "Север".В разделе, в частности, приводится краткий обзор боевых действий Ленинградского фронта по операции "Снятие блокады города Ленинграда"."Решающие успехи Красной армии в этом году и изгнание немцев из пределов Советской земли были предрешены рядом сокрушительных ударов наших войск по немецким войскам, начатых в январе этого года и развернутых затем в течение всего отчетного года … Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику", — приводятся в документе слова Иосифа Сталина.Ленинградско-Новгородская операция стала одним из десяти так называемых "сталинских ударов", представляющих собой несколько последовательно проведенных стратегических наступательных операций 1944 года, связанных единым замыслом. Кроме освобождения Ленинграда от блокады и разгрома группировки войск "Север" Ленинградско-Новгородская операция решила еще одну задачу — советские войска сковали на севере резервы вермахта, которые могли бы быть переброшены на юг, где велись тяжелейшие бои за Правобережную Украину.О подготовке к наступлению рассказывает приведенный в разделе доклад от 5 января 1944 года о боевой готовности войск Ленинградского фронта к наступательной операции. В нем затронуты вопросы всестороннего обеспечения Красной армии, включая медицинское, инженерное и тыловое. Несмотря на то, что в документе отмечается отличная обученность, слаженность и готовность дивизий к выполнению задач, было принято решение выделить еще время для подготовки.Перевозка личного состава на плацдарм требовала высокого уровня организации и строжайшее соблюдение всех мер маскировки. Отмечается, что "погрузка, как и в предыдущие операции, проводилась только ночью и в исключительных случаях днем при наличии плохой видимости", а все пришедшие в порт "суда, а их иногда приходило до десяти в ночь, должны были быть выгружены и до наступления рассвета покинуть порт, рискуя в противном случае подвергнуться воздействию от артогня противника", сообщается в отчете по операции Балтийского флота по поддержке наступления советских войск в период с 14 по 21 января 1944 года.Всего с 22 декабря 1943 года по 3 января 1944 года советские моряки скрытно перевезли на Ораниенбаумский плацдарм более 53 тысяч воинов, 1294 вагона различных грузов, свыше 1,3 тысячи орудий и минометов.Также скрытно советские воины подтянули артиллерию на участки прорыва."Сосредоточение артиллерийских частей на направлениях предстоявших действий производилось постепенно — в течение ноября-декабря месяцев 1943 года", — отмечается в приведенной в разделе итоговой сводке №1 штаба артиллерии Ленинградского фронта за январь 1944 года.В разделе публикуется документ с описанием боевых действий войск Ленинградского фронта по уничтожению Петергофско-Стрельнинской группировки противника. 14 января 1944 года, проделав проходы в минных полях, после мощной артиллерийской подготовки, обеспеченной как полевой артиллерией, так и морской, 2-я ударная армия перешла в наступление с Ораниенбаумского плацдарма в направлении на город Ропша. На следующий день с Пулковского рубежа в атаку поднялись бойцы и командиры 42-й армии. Таким образом, две армии Ленинградского фронта выдвинулись навстречу друг другу с целью окружить противника.Обе армии 19 января 1944 года завершили окружение разгромленных сил Петергофско-Стрельнинской группировки и стали преследовать отступающих немцев, двигаясь в общем направлении на город Кингисепп, частью сил — на важный железнодорожный узел Гатчину (Красногвардейск). К концу января советские войска отбросили гитлеровцев от Ленинграда на 60-100 километров. Это стало первым этапом Ленинградско-Новгородской наступательной операции, который характерен осложненными боевыми действиями из-за оттепелей, туманов и метелей. Несмотря на это, Красная Армия успешно продвигалась вперед, достигая порой темпа до 18 километров в сутки.Высокую оценку боевой мощи советских войск дал и сам противник. В опубликованном в разделе бюллетене 7-го отдела политуправления Волховского фронта приведены показания немецких солдат и офицеров, взятых в плен 15-20 января 1944 года при Ленинградско-Новгородской наступательной операции."Удивительно, как русская пехота могла двигаться непосредственно за разрывами своих артиллерийских снарядов. Для этого нужно большое умение. Русские пехотинцы — это большая сила, русская артиллерия — это страшная сила", — показал солдат исправительного батальона Курт Тусс.Немецкий пехотинец Карл Башек высказал общий настрой в гитлеровской армии: "Мы оказались слишком глупы, что недооценили силы русских. Теперь всем ясно, что русская армия сильнее немецкой армии, несмотря на то, что на немцев работает вся Европа. Ввиду того, что немецкая армия на восточном фронте ослабела, солдаты стали бояться возможности открытия второго фронта".В результате Ленинградско-Новгородской операции советские войска отбросили группу армий "Север" на 220-280 километров от Ленинграда. Город окончательно избавили от вражеской блокады, навсегда прекратились варварские артобстрелы и авианалеты. Кроме того, почти полностью удалось освободить Ленинградскую, Новгородскую и Калининскую области, появились благоприятные условия для освобождения Прибалтики и Карелии.Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении города-героя Ленинграда от немецко-фашистской блокады, самоотверженности и героизме советских воинов направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды.

https://ria.ru/20240127/osvobozhdenie-1922373397.html

https://ria.ru/20240125/podvig-1923362278.html

https://ria.ru/20240124/osvobozhdenie-1922969447.html

https://ria.ru/20240123/kartochki-1923007336.html

https://ria.ru/20240123/leningrad-1922898769.html

ленинград

россия

кингисепп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, россия, кингисепп, иосиф сталин (джугашвили), блокада ленинграда (1941-1944), общество