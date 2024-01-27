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На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась очередь за "блокадным" хлебом - РИА Новости, 27.01.2024
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13:30 27.01.2024 (обновлено: 13:57 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/blokada-1923840932.html
На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась очередь за "блокадным" хлебом
На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась очередь за "блокадным" хлебом - РИА Новости, 27.01.2024
На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась очередь за "блокадным" хлебом
Очереди за хлебом, который раздают кусочками по 125 грамм в память о пайке жителей блокадного Ленинграда, выстроилась на Дворцовой площади в историческом центре РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:30
2024-01-27T13:57
общество
ленинград
санкт-петербург
россия
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Очереди за хлебом, который раздают кусочками по 125 грамм в память о пайке жителей блокадного Ленинграда, выстроилась на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, где в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в полдень началась театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно", передает корреспондент РИА Новости. Как пояснила одна из раздатчиц, этот хлеб выпечен по современным рецептам, но его порция составляет ровно 125 грамм, чтобы наглядно показать, каково приходилось жителям Ленинграда. "Как хорошо, что сохраняется память о пережитом", - сказала одна из посетительниц Дворцовой площади, бережно пряча хлеб в сумку. Жители Петербурга и гости города также с удовольствием фотографируются рядом с техникой военных лет и изучают макеты оружия. Здесь же работает площадка "Почта России", которая подготовила к юбилейной дате ретрооткрытку, которую можно отправить по всей России и ближнему зарубежью или просто взять на память. Вечером на Дворцовой площади состоятся показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни". Масштабную видеопроекцию покажут на фасаде Главного штаба. С помощью современных технологий петербуржцам и гостям Северной столицы расскажут о подвиге города и вере в Победу. Показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни" пройдут с 19.00 до 21.00 сеансами длительностью 15 минут. Завершится программа празднования 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923834966.html
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Раздача пайков по 125 грамм хлеба в память о блокаде Ленинграда
Очереди за хлебом, который раздают кусочками по 125 грамм в память о пайке жителей блокадного Ленинграда, выстроилась на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, где в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в полдень началась театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно", передает корреспондент РИА Новости. Как пояснила одна из раздатчиц, этот хлеб выпечен по современным рецептам, но его порция составляет ровно 125 грамм, чтобы наглядно показать, каково приходилось жителям Ленинграда.
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общество, ленинград, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
На Дворцовой площади в Петербурге выстроилась очередь за "блокадным" хлебом

В Петербурга выстроилась очередь за хлебом в память о блокаде Ленинграда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Очереди за хлебом, который раздают кусочками по 125 грамм в память о пайке жителей блокадного Ленинграда, выстроилась на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, где в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в полдень началась театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно", передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснила одна из раздатчиц, этот хлеб выпечен по современным рецептам, но его порция составляет ровно 125 грамм, чтобы наглядно показать, каково приходилось жителям Ленинграда.
«
"Как хорошо, что сохраняется память о пережитом", - сказала одна из посетительниц Дворцовой площади, бережно пряча хлеб в сумку.
Жители Петербурга и гости города также с удовольствием фотографируются рядом с техникой военных лет и изучают макеты оружия. Здесь же работает площадка "Почта России", которая подготовила к юбилейной дате ретрооткрытку, которую можно отправить по всей России и ближнему зарубежью или просто взять на память.
Вечером на Дворцовой площади состоятся показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни". Масштабную видеопроекцию покажут на фасаде Главного штаба. С помощью современных технологий петербуржцам и гостям Северной столицы расскажут о подвиге города и вере в Победу. Показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни" пройдут с 19.00 до 21.00 сеансами длительностью 15 минут.
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Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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