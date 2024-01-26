https://ria.ru/20240126/zavod-1923619543.html

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по покупке завода Hyundai в Петербурге

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по покупке завода Hyundai в Петербурге - РИА Новости, 26.01.2024

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по покупке завода Hyundai в Петербурге

Российская "Арт-Финанс", владеющая бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:26

2024-01-26T12:26

2024-01-26T14:03

авто

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская "Арт-Финанс", владеющая бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании."ООО "Арт-Финанс", материнская компания ООО "АГР", сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", - отмечается в сообщении.Помимо основной площадки "Арт-Финанс" приобрела второй автозавод компании - бывший завод GM, уточняется в сообщении."В ближайшем будущем завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР Hyundai) будет переименован. О новом названии будет сообщено дополнительно, после завершения всех процедур по его регистрации", - добавили в пресс-службе.Процедура приобретения активов ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время. С момента завершения сделки ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" вошло в периметр Группы "АГР"."Группа "АГР" намерена активно развивать производство, чтобы поставлять российским покупателям надежные, доступные и комфортные автомобили. Сегодня перед нами стоит много важных задач, но все же главная – это сохранить рабочие коллективы, а также обеспечить достойное применение их профессиональным навыкам и компетенциям. Автомобилестроение активно поддерживается правительством РФ. Мы уверены, что с такой поддержкой мы сможем добиться высоких результатов в данной отрасли", – прокомментировал гендиректор "АГР" Алексей Калицев.

https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, санкт-петербург