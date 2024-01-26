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Шойгу назвал основную задачу Минобороны - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/zadacha-1923627163.html
Шойгу назвал основную задачу Минобороны
Шойгу назвал основную задачу Минобороны - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу назвал основную задачу Минобороны
Основной задачей, стоящей сейчас перед Министерством обороны России, является обеспечение всем необходимым каждого участника СВО, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:55
2024-01-26T12:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основной задачей, стоящей сейчас перед Министерством обороны России, является обеспечение всем необходимым каждого участника СВО, заявил в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу. "Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - сказал Шойгу в своём вступительном слове на Едином дне приёмки военной продукции.
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу назвал основную задачу Минобороны

Шойгу назвал обеспечение всем необходимым участников СВО основной задачей МО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основной задачей, стоящей сейчас перед Министерством обороны России, является обеспечение всем необходимым каждого участника СВО, заявил в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу.
"Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - сказал Шойгу в своём вступительном слове на Едином дне приёмки военной продукции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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