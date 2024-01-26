https://ria.ru/20240126/zadacha-1923627163.html

Шойгу назвал основную задачу Минобороны

Шойгу назвал основную задачу Минобороны - РИА Новости, 26.01.2024

Шойгу назвал основную задачу Минобороны

Основной задачей, стоящей сейчас перед Министерством обороны России, является обеспечение всем необходимым каждого участника СВО, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:55

2024-01-26T12:55

2024-01-26T12:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Основной задачей, стоящей сейчас перед Министерством обороны России, является обеспечение всем необходимым каждого участника СВО, заявил в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу. "Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - сказал Шойгу в своём вступительном слове на Едином дне приёмки военной продукции.

https://ria.ru/20240103/mo-1919573046.html

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2024

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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)