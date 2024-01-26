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Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных - РИА Новости, 26.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:13 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/yugra-1923697086.html
Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных
Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных - РИА Новости, 26.01.2024
Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число претендентов на проведение первого всероссийского Форума инвестиционных уполномоченных, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:13
2024-01-26T16:13
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
роман колупаев
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число претендентов на проведение первого всероссийского Форума инвестиционных уполномоченных, сообщает Фонд развития Югры. "Мы поддерживаем проведение Форума инвестиционных уполномоченных в Ханты-Мансийском автономном округе в ноябре на площадке нашего Югорского экономического форума. У нас ведется большая планомерная работа по формированию муниципальных команд. Мы запустили проект ИНВЕСТшкола 3.0 – это уже третья операция по формированию площадки общения с муниципальными командами, есть опыт выстраивания диалога взаимодействия муниципальных органов, государственных структур, бизнеса, инвесторов", - сказал генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, презентуя регион правлению Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). Также свои площадки представили Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Тюменская область, Чувашия и Мурманская область. По словам исполнительного директора НААИР Рафаэля Хусяиншина, окончательное решение о месте проведения первого Форума будет принято в ближайшее время. В феврале 2018 года Фонд развития Югры стал членом НААИР, подписав соответствующее соглашение на полях Российского инвестиционного форума. В 2023 году глава региона Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР.
https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html
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ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Роман Колупаев, Наталья Комарова

Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на Ханты-Мансийск . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число претендентов на проведение первого всероссийского Форума инвестиционных уполномоченных, сообщает Фонд развития Югры.
"Мы поддерживаем проведение Форума инвестиционных уполномоченных в Ханты-Мансийском автономном округе в ноябре на площадке нашего Югорского экономического форума. У нас ведется большая планомерная работа по формированию муниципальных команд. Мы запустили проект ИНВЕСТшкола 3.0 – это уже третья операция по формированию площадки общения с муниципальными командами, есть опыт выстраивания диалога взаимодействия муниципальных органов, государственных структур, бизнеса, инвесторов", - сказал генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, презентуя регион правлению Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).
Также свои площадки представили Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Тюменская область, Чувашия и Мурманская область. По словам исполнительного директора НААИР Рафаэля Хусяиншина, окончательное решение о месте проведения первого Форума будет принято в ближайшее время.
В феврале 2018 года Фонд развития Югры стал членом НААИР, подписав соответствующее соглашение на полях Российского инвестиционного форума. В 2023 году глава региона Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР.
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Вчера, 15:48
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРоман КолупаевНаталья Комарова
 
 
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