https://ria.ru/20240126/yugra-1923697086.html

Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных

Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных - РИА Новости, 26.01.2024

Югра может принять всероссийский Форум инвестиционных уполномоченных

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число претендентов на проведение первого всероссийского Форума инвестиционных уполномоченных, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:13

2024-01-26T16:13

2024-01-26T16:13

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

роман колупаев

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число претендентов на проведение первого всероссийского Форума инвестиционных уполномоченных, сообщает Фонд развития Югры. "Мы поддерживаем проведение Форума инвестиционных уполномоченных в Ханты-Мансийском автономном округе в ноябре на площадке нашего Югорского экономического форума. У нас ведется большая планомерная работа по формированию муниципальных команд. Мы запустили проект ИНВЕСТшкола 3.0 – это уже третья операция по формированию площадки общения с муниципальными командами, есть опыт выстраивания диалога взаимодействия муниципальных органов, государственных структур, бизнеса, инвесторов", - сказал генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев, презентуя регион правлению Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). Также свои площадки представили Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Тюменская область, Чувашия и Мурманская область. По словам исполнительного директора НААИР Рафаэля Хусяиншина, окончательное решение о месте проведения первого Форума будет принято в ближайшее время. В феврале 2018 года Фонд развития Югры стал членом НААИР, подписав соответствующее соглашение на полях Российского инвестиционного форума. В 2023 году глава региона Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР.

https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, роман колупаев, наталья комарова