https://ria.ru/20240126/vychet-1923600520.html

Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных

Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных - РИА Новости, 26.01.2024

Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных

Инициативу по введению налогового вычета на лечение официально зарегистрированных домашних животных нужно просчитать финансово, а после принимать решение по её... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:31

2024-01-26T11:31

2024-01-26T11:31

общество

россия

александр башкин

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициативу по введению налогового вычета на лечение официально зарегистрированных домашних животных нужно просчитать финансово, а после принимать решение по её необходимости, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Депутаты фракции ЛДПР в ГД предложили предоставлять налоговый вычет за медицинские услуги, вакцинацию и лечение домашних животных, при этом обязательным требованием для получения такой льготы является регистрация питомца с получением на него документов. Законопроект об этом подготовлен к внесению в Думу, сообщили в пресс-службе либерал-демократов журналистам. "Насколько мы можем себе сейчас позволить отвлекать достаточно серьёзные средства на животных, нужно как следует посчитать, прежде чем принимать решение по этой идее, но я сейчас не могу быть уверенным в том, что это всё сегодня возможно", - сказал Башкин. Сенатор напомнил, что во время обсуждения федерального бюджета РФ неоднократно подчёркивалось, что бюджет социальный. Это означает, что он направлен на граждан: "на социальную поддержку малоимущих, на поддержку семьи, на стимулирование рождения детей, на развитие образования, здравоохранения", добавил парламентарий. "Мне кажется, цель этого предложения - побудить граждан официально регистрировать и легализовать своих животных, тем самым повышать ответственность по их содержанию. Сама по себе эта задача очень актуальна и ее, конечно, следует поддерживать. Но механизмы мотивации могут быть разные", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20240121/priyut-1922408449.html

https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, александр башкин, совет федерации рф