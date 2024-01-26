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Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных - РИА Новости, 26.01.2024
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11:31 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/vychet-1923600520.html
Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных
Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных - РИА Новости, 26.01.2024
Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных
Инициативу по введению налогового вычета на лечение официально зарегистрированных домашних животных нужно просчитать финансово, а после принимать решение по её... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:31
2024-01-26T11:31
общество
россия
александр башкин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициативу по введению налогового вычета на лечение официально зарегистрированных домашних животных нужно просчитать финансово, а после принимать решение по её необходимости, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Депутаты фракции ЛДПР в ГД предложили предоставлять налоговый вычет за медицинские услуги, вакцинацию и лечение домашних животных, при этом обязательным требованием для получения такой льготы является регистрация питомца с получением на него документов. Законопроект об этом подготовлен к внесению в Думу, сообщили в пресс-службе либерал-демократов журналистам. "Насколько мы можем себе сейчас позволить отвлекать достаточно серьёзные средства на животных, нужно как следует посчитать, прежде чем принимать решение по этой идее, но я сейчас не могу быть уверенным в том, что это всё сегодня возможно", - сказал Башкин. Сенатор напомнил, что во время обсуждения федерального бюджета РФ неоднократно подчёркивалось, что бюджет социальный. Это означает, что он направлен на граждан: "на социальную поддержку малоимущих, на поддержку семьи, на стимулирование рождения детей, на развитие образования, здравоохранения", добавил парламентарий. "Мне кажется, цель этого предложения - побудить граждан официально регистрировать и легализовать своих животных, тем самым повышать ответственность по их содержанию. Сама по себе эта задача очень актуальна и ее, конечно, следует поддерживать. Но механизмы мотивации могут быть разные", - резюмировал политик.
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общество, россия, александр башкин, совет федерации рф
Общество, Россия, Александр Башкин, Совет Федерации РФ
Сенатор прокомментировал идею налогового вычета на лечение животных

Башкин: идею налогового вычета на лечение животных нужно просчитать финансово

© РИА Новости / Александр КондратюкДевушка с собакой в ветеринарной клинике
Девушка с собакой в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Девушка с собакой в ветеринарной клинике. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инициативу по введению налогового вычета на лечение официально зарегистрированных домашних животных нужно просчитать финансово, а после принимать решение по её необходимости, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Депутаты фракции ЛДПР в ГД предложили предоставлять налоговый вычет за медицинские услуги, вакцинацию и лечение домашних животных, при этом обязательным требованием для получения такой льготы является регистрация питомца с получением на него документов. Законопроект об этом подготовлен к внесению в Думу, сообщили в пресс-службе либерал-демократов журналистам.
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"Насколько мы можем себе сейчас позволить отвлекать достаточно серьёзные средства на животных, нужно как следует посчитать, прежде чем принимать решение по этой идее, но я сейчас не могу быть уверенным в том, что это всё сегодня возможно", - сказал Башкин.
Сенатор напомнил, что во время обсуждения федерального бюджета РФ неоднократно подчёркивалось, что бюджет социальный. Это означает, что он направлен на граждан: "на социальную поддержку малоимущих, на поддержку семьи, на стимулирование рождения детей, на развитие образования, здравоохранения", добавил парламентарий.
"Мне кажется, цель этого предложения - побудить граждан официально регистрировать и легализовать своих животных, тем самым повышать ответственность по их содержанию. Сама по себе эта задача очень актуальна и ее, конечно, следует поддерживать. Но механизмы мотивации могут быть разные", - резюмировал политик.
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