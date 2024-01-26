https://ria.ru/20240126/vybory-1923671685.html
Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах
Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах - РИА Новости, 26.01.2024
Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах
Участки на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе в недружественных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:11
2024-01-26T15:11
2024-01-26T16:10
россия
выборы президента россии — 2024
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Участки на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе в недружественных государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта."Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных. Примерное количество участков мы сейчас рассчитываем исходя из цифры 300", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, высылки российских дипломатов и закрытие по решению местных властей почти 30 российских загранучреждений "заметно снизили возможности образования дополнительных избирательных участков"."Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. По сравнению с предыдущими выборами количество участков в этих странах будет меньше", - пояснила Захарова.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Выборы президента России — 2024, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах
МИД: участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства