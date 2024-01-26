https://ria.ru/20240126/vybory-1923671685.html

Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах

Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах - РИА Новости, 26.01.2024

Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах

Участки на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе в недружественных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:11

2024-01-26T15:11

2024-01-26T16:10

россия

выборы президента россии — 2024

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Участки на выборах президента РФ будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе в недружественных государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта."Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных. Примерное количество участков мы сейчас рассчитываем исходя из цифры 300", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, высылки российских дипломатов и закрытие по решению местных властей почти 30 российских загранучреждений "заметно снизили возможности образования дополнительных избирательных участков"."Речь идет в первую очередь о странах Прибалтики, Молдавии, Германии, США, Чехии, Финляндии. По сравнению с предыдущими выборами количество участков в этих странах будет меньше", - пояснила Захарова.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова