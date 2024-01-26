https://ria.ru/20240126/vsu-1923761925.html

"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского

"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского - РИА Новости, 26.01.2024

"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского

ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:31

2024-01-26T20:31

2024-01-26T20:31

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

владимир зеленский

сергей кривонос

сергей шойгу

вооруженные силы украины

марьинка (днр)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Что касается того, переходить нам в оборону или нет. У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно, хоть завтра можем наступать! Чем? Не смешите людей", — отметил он.По словам генерала, для новой операции на передовой необходимо было изначально выполнить положение закона о мобилизации, подразумевающее перевод экономики и органов власти на особый режим работы. Он пояснил, что каждое предприятие Украины должно было получить мобилизационное задание, где четко было бы определено какую продукцию и в каком количестве производить для обеспечения потребностей вооруженных сил."Вопрос стоит о том, что сотни тысяч мужчин прикрылись щитом брони и не идут на фронт. Власть ничего не делает, чтобы выполнить закон о мобилизации и только рассказывает, что мобилизация — это прихоти военных", — резюмировал Кривонос.Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240126/rossiya-1923736882.html

https://ria.ru/20240126/putin-1923669674.html

украина

запорожская область

марьинка (днр)

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украина, запорожская область, владимир зеленский, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, марьинка (днр), в мире