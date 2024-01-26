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"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/vsu-1923761925.html
"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского
"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского - РИА Новости, 26.01.2024
"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского
ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил отставной украинский генерал Сергей... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:31
2024-01-26T20:31
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
владимир зеленский
сергей кривонос
сергей шойгу
вооруженные силы украины
марьинка (днр)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Что касается того, переходить нам в оборону или нет. У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно, хоть завтра можем наступать! Чем? Не смешите людей", — отметил он.По словам генерала, для новой операции на передовой необходимо было изначально выполнить положение закона о мобилизации, подразумевающее перевод экономики и органов власти на особый режим работы. Он пояснил, что каждое предприятие Украины должно было получить мобилизационное задание, где четко было бы определено какую продукцию и в каком количестве производить для обеспечения потребностей вооруженных сил."Вопрос стоит о том, что сотни тысяч мужчин прикрылись щитом брони и не идут на фронт. Власть ничего не делает, чтобы выполнить закон о мобилизации и только рассказывает, что мобилизация — это прихоти военных", — резюмировал Кривонос.Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240126/rossiya-1923736882.html
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украина
запорожская область
марьинка (днр)
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украина, запорожская область, владимир зеленский, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, марьинка (днр), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Марьинка (ДНР), В мире
"Сотни тысяч". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского

Генерал Кривонос: у ВСУ нет ресурсов для нового наступления

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления из-за ошибки властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Что касается того, переходить нам в оборону или нет. У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно, хоть завтра можем наступать! Чем? Не смешите людей", — отметил он.
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По словам генерала, для новой операции на передовой необходимо было изначально выполнить положение закона о мобилизации, подразумевающее перевод экономики и органов власти на особый режим работы. Он пояснил, что каждое предприятие Украины должно было получить мобилизационное задание, где четко было бы определено какую продукцию и в каком количестве производить для обеспечения потребностей вооруженных сил.
"Вопрос стоит о том, что сотни тысяч мужчин прикрылись щитом брони и не идут на фронт. Власть ничего не делает, чтобы выполнить закон о мобилизации и только рассказывает, что мобилизация — это прихоти военных", — резюмировал Кривонос.
Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВладимир ЗеленскийСергей КривоносСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМарьинка (ДНР)В мире
 
 
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