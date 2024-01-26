https://ria.ru/20240126/vmf-1923654510.html
ВМФ в 2023 году получил более 7,7 тысячи единиц средств поражения
ВМФ в 2023 году получил более 7,7 тысячи единиц средств поражения - РИА Новости, 26.01.2024
ВМФ в 2023 году получил более 7,7 тысячи единиц средств поражения
Военно-морской флот России в 2023 году получил свыше 7,7 тыс единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон",... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:09
2024-01-26T14:09
2024-01-26T14:09
россия
безопасность
алексей криворучко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России в 2023 году получил свыше 7,7 тыс единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу. "В интересах Военно-морского флота поставлены более 7 700 единиц морских средств поражения - крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Калибр", "Уран" и "Циркон", противокорабельные и противолодочные ракеты", - сказал Криворучко. Он напомнил, что в прошлом году ВМФ получил от промышленности три подлодки - атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большая подводная лодка "Можайск", семь боевых кораблей - фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый". Промышленность поставила ВМФ за год 33 многоцелевых и рейдовых катеров, а также судов обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации - дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты. Соединение наводных кораблей ближней морской зоны пополнилось четвертым в серии малым ракетным кораблем проекта 21631 "Наро-Фоминск", напомнил замминистра обороны РФ.
https://ria.ru/20240110/morpekhi-1920471270.html
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россия, безопасность, алексей криворучко
Россия, Безопасность, Алексей Криворучко
ВМФ в 2023 году получил более 7,7 тысячи единиц средств поражения
Криворучко: ВМФ в 2023 году получил более 7,7 тысячи единиц средств поражения
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России в 2023 году получил свыше 7,7 тыс единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу.
"В интересах Военно-морского флота поставлены более 7 700 единиц морских средств поражения - крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Калибр", "Уран" и "Циркон", противокорабельные и противолодочные ракеты", - сказал Криворучко.
ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты
Он напомнил, что в прошлом году ВМФ получил от промышленности три подлодки - атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большая подводная лодка "Можайск", семь боевых кораблей - фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".
Промышленность поставила ВМФ за год 33 многоцелевых и рейдовых катеров, а также судов обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации - дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты.
Соединение наводных кораблей ближней морской зоны пополнилось четвертым в серии малым ракетным кораблем проекта 21631 "Наро-Фоминск", напомнил замминистра обороны РФ.
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