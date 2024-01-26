https://ria.ru/20240126/ukraina-1923781144.html

В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ

В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024

В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ

Европейский союз не успевает поставляет ВСУ технику в необходимом количестве из-за быстрых темпов перевооружения российской армии, пишет французская газета Les... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T23:03

2024-01-26T23:03

2024-01-26T23:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европейский союз не успевает поставляет ВСУ технику в необходимом количестве из-за быстрых темпов перевооружения российской армии, пишет французская газета Les Echos."В европейских столицах ощущается небольшая паника. Было очевидно, что изначально оказываемую в срочном порядке помощь Украине нужно было перестроить и создать для нее более устойчивую и долгосрочную основу. Но, учитывая, что перевооружение России происходит быстрее, чем ожидалось, заложенные на переходный период сроки необходимо сократить", — говорится в материале.Отмечается, что усилия европейцев по наращиванию оружейного производства остаются беспорядочными и нерегулярными, что может привести к серьезным последствиям в случае, если США откажутся от поддержки киевского режима."Они сильно рискуют не успеть к следующему российскому наступлению на Киев", — предупреждает автор статьи.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240126/vsu-1923761925.html

https://ria.ru/20240126/nato-1923718132.html

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россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире