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В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923781144.html
В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ
В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ
Европейский союз не успевает поставляет ВСУ технику в необходимом количестве из-за быстрых темпов перевооружения российской армии, пишет французская газета Les... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:03
2024-01-26T23:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европейский союз не успевает поставляет ВСУ технику в необходимом количестве из-за быстрых темпов перевооружения российской армии, пишет французская газета Les Echos."В европейских столицах ощущается небольшая паника. Было очевидно, что изначально оказываемую в срочном порядке помощь Украине нужно было перестроить и создать для нее более устойчивую и долгосрочную основу. Но, учитывая, что перевооружение России происходит быстрее, чем ожидалось, заложенные на переходный период сроки необходимо сократить", — говорится в материале.Отмечается, что усилия европейцев по наращиванию оружейного производства остаются беспорядочными и нерегулярными, что может привести к серьезным последствиям в случае, если США откажутся от поддержки киевского режима."Они сильно рискуют не успеть к следующему российскому наступлению на Киев", — предупреждает автор статьи.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240126/vsu-1923761925.html
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россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
В срочном порядке. Россия сорвала главный план Запада по Украине, пишут СМИ

Echos: ЕС не успевает поставлять технику ВСУ из-за темпов перевооружения России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России ведет огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европейский союз не успевает поставляет ВСУ технику в необходимом количестве из-за быстрых темпов перевооружения российской армии, пишет французская газета Les Echos.
"В европейских столицах ощущается небольшая паника. Было очевидно, что изначально оказываемую в срочном порядке помощь Украине нужно было перестроить и создать для нее более устойчивую и долгосрочную основу. Но, учитывая, что перевооружение России происходит быстрее, чем ожидалось, заложенные на переходный период сроки необходимо сократить", — говорится в материале.
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Отмечается, что усилия европейцев по наращиванию оружейного производства остаются беспорядочными и нерегулярными, что может привести к серьезным последствиям в случае, если США откажутся от поддержки киевского режима.
"Они сильно рискуют не успеть к следующему российскому наступлению на Киев", — предупреждает автор статьи.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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