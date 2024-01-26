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Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику
Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику - РИА Новости, 26.01.2024
Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику
Президент России Владимир Путин, говоря о решении киевских властей считать русских нетитульной нацией, признался, что не хотел бы использовать ненормативную... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:55
2024-01-26T19:55
2024-01-26T20:04
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о решении киевских властей считать русских нетитульной нацией, признался, что не хотел бы использовать ненормативную лексику, а желание такое есть. Встреча президента со студентами-участниками специальной военной операции состоялась в пятницу, 26 января, в Санкт-Петербурге. "Не хочется употреблять ненормативную лексику, но... то есть хочется, наоборот, употреблять. Но поскольку здесь камеры работают, и девушки у нас присутствуют - невозможно. А хочется употреблять", - сказал он. Ранее он заявил, что события, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, - это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией.
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РИА Новости
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Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику
Путин: некоторые решения Украины хочется комментировать ненормативной лексикой