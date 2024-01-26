https://ria.ru/20240126/ukraina-1923756399.html

Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику

Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику - РИА Новости, 26.01.2024

Путин о некоторых решениях Киева: хочется употребить ненормативную лексику

Президент России Владимир Путин, говоря о решении киевских властей считать русских нетитульной нацией, признался, что не хотел бы использовать ненормативную... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:55

2024-01-26T19:55

2024-01-26T20:04

специальная военная операция на украине

безопасность

санкт-петербург

россия

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о решении киевских властей считать русских нетитульной нацией, признался, что не хотел бы использовать ненормативную лексику, а желание такое есть. Встреча президента со студентами-участниками специальной военной операции состоялась в пятницу, 26 января, в Санкт-Петербурге. "Не хочется употреблять ненормативную лексику, но... то есть хочется, наоборот, употреблять. Но поскольку здесь камеры работают, и девушки у нас присутствуют - невозможно. А хочется употреблять", - сказал он. Ранее он заявил, что события, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, - это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией.

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

санкт-петербург

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, санкт-петербург, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр