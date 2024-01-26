https://ria.ru/20240126/ukraina-1923714374.html

В Совфеде считают, что Запад де-факто уже похоронил Украину

В Совфеде считают, что Запад де-факто уже похоронил Украину - РИА Новости, 26.01.2024

В Совфеде считают, что Запад де-факто уже похоронил Украину

Говоря о якобы угрозе НАТО со стороны России, Запад признает приближающуюся победу РФ и по факту уже "похоронил" Украину, считает вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:59

2024-01-26T16:59

2024-01-26T16:59

специальная военная операция на украине

россия

константин косачев

украина

нато

безопасность

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Говоря о якобы угрозе НАТО со стороны России, Запад признает приближающуюся победу РФ и по факту уже "похоронил" Украину, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "Продолжается волна заявлений высокоранговых западных политиков на тему якобы неизбежной войны России с НАТО, причем уже в режиме не "если", а – "когда". Одним из последних выступил глава Минобороны Норвегии (Эйрик Кристофферсен), который заявил, что у стран НАТО есть "два, может быть, три" года, чтобы подготовиться к нападению России, и призвал граждан иметь трехдневный запас вещей первой необходимости. Германский министр обороны (Борис) Писториус ранее "отвел" нам на нападение 5-8 лет. Сроки разнятся, но суть одна: Россия непременно захочет напасть. Зачем – это уже не так важно. Природа ее такая", - написал сенатор.По его словам, любопытно то, что в "этих раскладах Украину, получается, уже "похоронили". Косачев отметил, что "2-3 года, или даже 5-8 – это означает, что в планах западных стратегов Россия к этому времени не только победит Украину, но еще и успеет подготовиться наступать на территорию самого мощного альянса в истории человечества". "То есть, вся помощь, которую сейчас оказывают Киеву – это уже не на стратегическое поражение России, а исключительно чтобы подготовиться самим и оттянуть вступление в войну собственных армий Запада? Тогда это даже не цинизм, а сознательное жертвоприношение целого народа ради собственных интересов", - написал политик. При этом сенатор задался вопросом, понимают ли украинцы, за что на самом деле им сейчас предлагают умирать. Почему их отговаривают от любых перемирий, лживо обещая реализовать утопический "мирный план" Владимира Зеленского, который выполняет единственную цель – предотвратить любые реальные решения. "Все эти истерики про неизбежную войну с Россией – это "встречная волна", запущенная перепуганными западными элитами в ответ на массовые выступления сограждан против экономической и социальной политики властей, которую все чаще связывают с политикой внешней. Но резкое удорожание их жизни и сокращение поддержки фермеров и транспортников – это не следствие "российской агрессии", а налог на русофобию их элит", - добавил он. И, похоже, гнев соотечественников для западных политиков, по мнению Косачева, уже страшнее реальной войны с Россией, в которую они упорно тащат свои народы. Ведь именно войны часто "обнуляют" все грехи элит. "Не дадим властям недружественных стран такого подарка. Если за иракский обман, как и за прочие преступления, никто так и не ответил, то за нынешний конфликт, начавшийся отнюдь не 24 февраля 2022 года, а еще в 2014 году, отвечать придется. Отвечать его авторам", - уверен политик.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, константин косачев, украина, нато, безопасность, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр