https://ria.ru/20240126/ukraina-1923680248.html

Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ

Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024

Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ

Стрелявший из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области Украины оказался военным, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:29

2024-01-26T15:29

2024-01-26T15:33

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днепропетровская область

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Стрелявший из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области Украины оказался военным, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция в четверг сообщила, что неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге. В результате были повреждены несколько квартир и фасад здания, пострадавших нет, заведено дело о хулиганстве. "Выстрел был произведен из гранатомета РПГ-18 солдатом национальной гвардии Украины. Ему 36 лет, о мотивах своего преступления он пока не сообщает", - приводит издание слова источника. Уточняется, что военнослужащему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923672263.html

кривой рог

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днепропетровская область

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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область