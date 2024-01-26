https://ria.ru/20240126/ukraina-1923680248.html
Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ
Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ
Стрелявший из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области Украины оказался военным, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:29
2024-01-26T15:29
2024-01-26T15:33
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Стрелявший из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области Украины оказался военным, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на правоохранительные органы. Полиция в четверг сообщила, что неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге. В результате были повреждены несколько квартир и фасад здания, пострадавших нет, заведено дело о хулиганстве. "Выстрел был произведен из гранатомета РПГ-18 солдатом национальной гвардии Украины. Ему 36 лет, о мотивах своего преступления он пока не сообщает", - приводит издание слова источника. Уточняется, что военнослужащему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923672263.html
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Стрелявший из гранатомета по дому в Кривом Роге оказался военным, пишут СМИ
"Страна.ua": стрелявший из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге оказался военным