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Украина уже сдалась, но пока не признала это - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Украина уже сдалась, но пока не признала это - РИА Новости, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Еще не завершился первый месяц нового года, а применительно к Украине для Запада он наполнен сплошными разочарованиями и кислыми открытиями. Премьер-министр... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
словакия
роберт фицо
юлия тимошенко
владимир путин
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
Еще не завершился первый месяц нового года, а применительно к Украине для Запада он наполнен сплошными разочарованиями и кислыми открытиями. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи со своим украинским коллегой огорошил всех заявлением, что по итогам встречи достигнута предварительная договоренность продлить контракт на транзит российского газа по территории Украины после его окончания, то есть сразу после 31 декабря текущего года. Фицо отдельно подчеркнул, что подписание нового соглашения позволит Словакии гарантировать собственную энерговооруженность, но, помимо этого, сохранение транзита будет чрезвычайно полезно Австрии и Италии, куда голубое топливо поступает транзитом через словацкие земли.Произошедшее с точки зрения украинской идеологической и энергетической парадигмы настолько скандально и оглушительно, что здесь даже сложно сразу определить, с чего начать текущий разговор.Пожалуй, с того, что в заявлении фигурируют Словакия, Австрия и Италия, то есть страны, которые всеми возможными способами минимизировали свое участие в предоставлении военной и финансовой помощи Киеву в его противостоянии с Россией на поле боя. Пикантную и особо острую перчинку в общее блюдо добавляет тот факт, что после победы на выборах команда Роберта Фицо не только демонстративно выбрасывала из кабинетов и присутственных мест флаги Евросоюза, но и ультимативно уведомила Брюссель, что не предоставит Украине более ни одного патрона. Сам словацкий премьер ранее отметился еще одним убойным заявлением, где обвинил Украину в том, что еще со времен премьерства Юлии Тимошенко именно Киев всегда был корнем проблем и причиной так называемых газовых войн. Спекулировать на словах Фицо никак не выйдет, потому как он прямо упоминает, что после того, как в Киеве его по всем дипломатическим канонам просто унизили, заставив ждать в приемной Тимошенко несколько часов, он отправился в Москву, где был без промедления и очень тепло встречен Владимиром Путиным, а все газовые вопросы были решены быстро и предельно дружелюбно.После всего этого словацкий премьер в украинском сегменте интернета стал одной из самых ненавистных фигур, на которую обрушился настоящий вал проклятий. Отдельно отметим, что Киев все это время хранил ледяное молчание, что толсто намекает: смена правящей команды в Братиславе не изменила общего курса предшествующих кулуарных переговоров. То есть как минимум три перечисленные страны давно давят на Киев, вынуждая Зеленского и компанию понизить градус русофобских заявлений и усадить "Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины" за стол переговоров с "Газпромом".Слова Роберта Фицо имели эффект разорвавшейся бомбы, потому Верховная рада спешно выпустила опровержение, где дословно говорится, что Украина не рассматривает вариант новых переговоров с российским газовым монополистом. Этот авральный спич нужно рассматривать строго с точки зрения бюрократической казуистики и судорожных попыток выкрутиться из крайне неприглядной ситуации. Если прочитать пресловутое заявление, то в нем говорится исключительно о переговорах с "Газпромом", а вот о том, что транзит продлен не будет, нет ни единой буквы.Украинские профильные источники, даже находясь в тисках жесточайшей цензуры, аккуратно пишут, что, скорее всего, перед нами разворачивается сценарий кардинального изменения схемы транзита российского газа на Запад. В частности, со ссылкой на украинское правительство сообщается, что Киев готов договориться с некой европейской страной об использовании территории Украины и ее инфраструктуры строго как инструмента прокачки газа. На практике это означает: покупка и учет газа будут осуществляться в точке на российско-украинской границе, что будет подтверждаться независимым европейским оператором, и весь дальнейший путь на Запад газ формально уже будет словацким, австрийским или итальянским.Еще одним ключевым изменением станет оплата транзита. При такой схеме оплачивать прокачку будет европейская сторона. Киев в этом случае сохраняет идеологическое лицо, не поддерживая прямых контактов со "страной-агрессором", но одновременно он полностью теряет субъектность, превращаясь просто в территорию, по которой идет труба, и за ее использование Евросоюз будет платить столько, сколько посчитает нужным.В глобальном геополитическом плане это чистая сенсация, впрочем, она гладко укладывается в суть процессов последнего времени с массовым сворачиванием военно-промышленных поставок Киеву, а также с попутным распилом последних украинских активов в виде земли, "Нафтогаза", ОУТГС и "Энергоатома", которые были приватизированы еще прошлой осенью.Следует ожидать, что в ближайшие дни в западной и особенно украинской прессе развернется настоящее информационное цунами, где все изложенные постулаты будут яростно опровергаться. По той простой причине, что в глобальном противостоянии с Западом Россия добилась промежуточной победы, которую, что особенно жалит наших дорогих партнеров, подтверждает сам Евросоюз. В частности, что, невзирая на все попытки Вашингтона обрубить торговые связи с Москвой, обойтись без многолетних контрактов страны еврозоны не могут чисто физически, сколько бы тамошняя пресса ни трубила про рекордные запасы в ПХГ и ситуативно низкие цены на бирже.Кроме того, в компанию европейских штрейкбрехеров, где верховодит Венгрия, единым махом добавляются сразу три страны, доныне тихонько сидевшие в тени большой околовоенной политики. Вне всякого сомнения, Братиславу, Вену и Рим сейчас начнут клеймить и адски шельмовать, обвиняя в том, что они предали идеалы западной демократии в обмен на тоталитарный российский газ.Однако обманываться этой информационной мишурой не стоит. Сам факт, что за год до истечения действующего контракта и применительно к Украине, где любое сотрудничество с Россией запрещено законодательно и может закончиться физической смертью, пошли подобные разговоры, говорит выразительнее любых слов. Европа прогнула Киев и заранее стелет соломку, удаляя из схемы обеспечения собственной энергетической безопасности ключевую проблему. Украину.
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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украина, киев, словакия, роберт фицо, юлия тимошенко, владимир путин, газпром, аналитика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Словакия, Роберт Фицо, Юлия Тимошенко, Владимир Путин, Газпром, Аналитика

Украина уже сдалась, но пока не признала это

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Еще не завершился первый месяц нового года, а применительно к Украине для Запада он наполнен сплошными разочарованиями и кислыми открытиями. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи со своим украинским коллегой огорошил всех заявлением, что по итогам встречи достигнута предварительная договоренность продлить контракт на транзит российского газа по территории Украины после его окончания, то есть сразу после 31 декабря текущего года. Фицо отдельно подчеркнул, что подписание нового соглашения позволит Словакии гарантировать собственную энерговооруженность, но, помимо этого, сохранение транзита будет чрезвычайно полезно Австрии и Италии, куда голубое топливо поступает транзитом через словацкие земли.
Произошедшее с точки зрения украинской идеологической и энергетической парадигмы настолько скандально и оглушительно, что здесь даже сложно сразу определить, с чего начать текущий разговор.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Продержитесь зиму". Какое оружие Киеву пообещали на Западе
Вчера, 08:00
Пожалуй, с того, что в заявлении фигурируют Словакия, Австрия и Италия, то есть страны, которые всеми возможными способами минимизировали свое участие в предоставлении военной и финансовой помощи Киеву в его противостоянии с Россией на поле боя. Пикантную и особо острую перчинку в общее блюдо добавляет тот факт, что после победы на выборах команда Роберта Фицо не только демонстративно выбрасывала из кабинетов и присутственных мест флаги Евросоюза, но и ультимативно уведомила Брюссель, что не предоставит Украине более ни одного патрона. Сам словацкий премьер ранее отметился еще одним убойным заявлением, где обвинил Украину в том, что еще со времен премьерства Юлии Тимошенко именно Киев всегда был корнем проблем и причиной так называемых газовых войн. Спекулировать на словах Фицо никак не выйдет, потому как он прямо упоминает, что после того, как в Киеве его по всем дипломатическим канонам просто унизили, заставив ждать в приемной Тимошенко несколько часов, он отправился в Москву, где был без промедления и очень тепло встречен Владимиром Путиным, а все газовые вопросы были решены быстро и предельно дружелюбно.
После всего этого словацкий премьер в украинском сегменте интернета стал одной из самых ненавистных фигур, на которую обрушился настоящий вал проклятий. Отдельно отметим, что Киев все это время хранил ледяное молчание, что толсто намекает: смена правящей команды в Братиславе не изменила общего курса предшествующих кулуарных переговоров. То есть как минимум три перечисленные страны давно давят на Киев, вынуждая Зеленского и компанию понизить градус русофобских заявлений и усадить "Нафтогаз" и "Оператора ГТС Украины" за стол переговоров с "Газпромом".
Слова Роберта Фицо имели эффект разорвавшейся бомбы, потому Верховная рада спешно выпустила опровержение, где дословно говорится, что Украина не рассматривает вариант новых переговоров с российским газовым монополистом. Этот авральный спич нужно рассматривать строго с точки зрения бюрократической казуистики и судорожных попыток выкрутиться из крайне неприглядной ситуации. Если прочитать пресловутое заявление, то в нем говорится исключительно о переговорах с "Газпромом", а вот о том, что транзит продлен не будет, нет ни единой буквы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й
24 января, 08:00
Украинские профильные источники, даже находясь в тисках жесточайшей цензуры, аккуратно пишут, что, скорее всего, перед нами разворачивается сценарий кардинального изменения схемы транзита российского газа на Запад. В частности, со ссылкой на украинское правительство сообщается, что Киев готов договориться с некой европейской страной об использовании территории Украины и ее инфраструктуры строго как инструмента прокачки газа. На практике это означает: покупка и учет газа будут осуществляться в точке на российско-украинской границе, что будет подтверждаться независимым европейским оператором, и весь дальнейший путь на Запад газ формально уже будет словацким, австрийским или итальянским.
Еще одним ключевым изменением станет оплата транзита. При такой схеме оплачивать прокачку будет европейская сторона. Киев в этом случае сохраняет идеологическое лицо, не поддерживая прямых контактов со "страной-агрессором", но одновременно он полностью теряет субъектность, превращаясь просто в территорию, по которой идет труба, и за ее использование Евросоюз будет платить столько, сколько посчитает нужным.
В глобальном геополитическом плане это чистая сенсация, впрочем, она гладко укладывается в суть процессов последнего времени с массовым сворачиванием военно-промышленных поставок Киеву, а также с попутным распилом последних украинских активов в виде земли, "Нафтогаза", ОУТГС и "Энергоатома", которые были приватизированы еще прошлой осенью.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
Следует ожидать, что в ближайшие дни в западной и особенно украинской прессе развернется настоящее информационное цунами, где все изложенные постулаты будут яростно опровергаться. По той простой причине, что в глобальном противостоянии с Западом Россия добилась промежуточной победы, которую, что особенно жалит наших дорогих партнеров, подтверждает сам Евросоюз. В частности, что, невзирая на все попытки Вашингтона обрубить торговые связи с Москвой, обойтись без многолетних контрактов страны еврозоны не могут чисто физически, сколько бы тамошняя пресса ни трубила про рекордные запасы в ПХГ и ситуативно низкие цены на бирже.
Кроме того, в компанию европейских штрейкбрехеров, где верховодит Венгрия, единым махом добавляются сразу три страны, доныне тихонько сидевшие в тени большой околовоенной политики. Вне всякого сомнения, Братиславу, Вену и Рим сейчас начнут клеймить и адски шельмовать, обвиняя в том, что они предали идеалы западной демократии в обмен на тоталитарный российский газ.
Однако обманываться этой информационной мишурой не стоит. Сам факт, что за год до истечения действующего контракта и применительно к Украине, где любое сотрудничество с Россией запрещено законодательно и может закончиться физической смертью, пошли подобные разговоры, говорит выразительнее любых слов. Европа прогнула Киев и заранее стелет соломку, удаляя из схемы обеспечения собственной энергетической безопасности ключевую проблему. Украину.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСловакияРоберт ФицоЮлия ТимошенкоВладимир ПутинГазпромАналитика
 
 
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