https://ria.ru/20240125/gaz-1923380854.html

Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России

Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России - РИА Новости, 25.01.2024

Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России

Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в среду в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:41

2024-01-25T11:41

2024-01-25T11:43

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БРАТИСЛАВА, 25 янв – РИА Новости. Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в среду в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны, сообщил Фицо. "Важной темой наших переговоров был транзит российского газа через украинскую территорию в Словакию. Возникла договоренность, что возможно продолжить транзит российского газа (через территорию Украины в Европу). Это выдающееся известие. Это означает, что и мы, в Словакии, будем иметь возможность продолжать транзит этого газа, чем будут пользоваться не только предприятия в Словакии, но и в Австрии, и в Италии. Я надеюсь, что мы (вместе с украинскими коллегами) в короткое время доведем до ума все эти вопросы", - сказал Фицо в видеовыступлении на сайти агентства ТАСР.

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в мире, экономика, словакия, украина, россия, роберт фицо, денис шмыгаль