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Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России - РИА Новости, 25.01.2024
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11:41 25.01.2024 (обновлено: 11:43 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/gaz-1923380854.html
Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России
Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России - РИА Новости, 25.01.2024
Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России
Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в среду в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:41
2024-01-25T11:43
в мире
экономика
словакия
украина
россия
роберт фицо
денис шмыгаль
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БРАТИСЛАВА, 25 янв – РИА Новости. Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в среду в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны, сообщил Фицо. "Важной темой наших переговоров был транзит российского газа через украинскую территорию в Словакию. Возникла договоренность, что возможно продолжить транзит российского газа (через территорию Украины в Европу). Это выдающееся известие. Это означает, что и мы, в Словакии, будем иметь возможность продолжать транзит этого газа, чем будут пользоваться не только предприятия в Словакии, но и в Австрии, и в Италии. Я надеюсь, что мы (вместе с украинскими коллегами) в короткое время доведем до ума все эти вопросы", - сказал Фицо в видеовыступлении на сайти агентства ТАСР.
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в мире, экономика, словакия, украина, россия, роберт фицо, денис шмыгаль
В мире, Экономика, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль
Словакия и Украина выразили надежду на продолжение транзита газа из России

Фицо и Шмыгаль договорились в Ужгороде продолжить транзит газа РФ через Украину

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 25 янв – РИА Новости. Премьеры Словакии Роберт Фицо и Украины Денис Шмыгаль достигли во время встречи в среду в Ужгороде предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в европейские страны, сообщил Фицо.
«
"Важной темой наших переговоров был транзит российского газа через украинскую территорию в Словакию. Возникла договоренность, что возможно продолжить транзит российского газа (через территорию Украины в Европу). Это выдающееся известие. Это означает, что и мы, в Словакии, будем иметь возможность продолжать транзит этого газа, чем будут пользоваться не только предприятия в Словакии, но и в Австрии, и в Италии. Я надеюсь, что мы (вместе с украинскими коллегами) в короткое время доведем до ума все эти вопросы", - сказал Фицо в видеовыступлении на сайти агентства ТАСР.
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В миреЭкономикаСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоДенис Шмыгаль
 
 
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