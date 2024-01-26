https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923659259.html

Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"

Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона" - РИА Новости, 26.01.2024

Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"

Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:26

2024-01-26T14:26

2024-01-26T14:26

новое оружие россии

безопасность

александр леонов

нпо машиностроения

россия

вооруженные силы рф

циркон

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РЕУТОВ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от ответа на вопрос о максимальной дальности полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". "Бог его знает", - сказал Леонов журналистам, отвечая на вопрос, является ли дальность полёта 900 километров предельной для этой ракеты. Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" во время дальнего похода отработал в Атлантике организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон". Был проведён электронный пуск по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся в более чем 900 километрах. Министр обороны Сергей Шойгу в начале 2023 года заявлял, что "Цирконы" преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, александр леонов, нпо машиностроения, россия, вооруженные силы рф, циркон