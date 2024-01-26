https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923659259.html
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона" - РИА Новости, 26.01.2024
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:26
2024-01-26T14:26
2024-01-26T14:26
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РЕУТОВ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от ответа на вопрос о максимальной дальности полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". "Бог его знает", - сказал Леонов журналистам, отвечая на вопрос, является ли дальность полёта 900 километров предельной для этой ракеты. Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" во время дальнего похода отработал в Атлантике организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон". Был проведён электронный пуск по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся в более чем 900 километрах. Министр обороны Сергей Шойгу в начале 2023 года заявлял, что "Цирконы" преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр леонов, нпо машиностроения, россия, вооруженные силы рф, циркон
Новое оружие России, Безопасность, Александр Леонов, НПО Машиностроения, Россия, Вооруженные силы РФ, Циркон
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
Генконструктор уклонился от обсуждения максимальной дальности полета "Циркона"
РЕУТОВ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от ответа на вопрос о максимальной дальности полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
«
"Бог его знает", - сказал Леонов журналистам, отвечая на вопрос, является ли дальность полёта 900 километров предельной для этой ракеты.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" во время дальнего похода отработал в Атлантике организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон". Был проведён электронный пуск по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся в более чем 900 километрах.
Министр обороны Сергей Шойгу в начале 2023 года заявлял, что "Цирконы" преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.
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