https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923655721.html

Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении

Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении - РИА Новости, 26.01.2024

Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение, это небыстрая процедура, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:15

2024-01-26T14:15

2024-01-26T19:51

новое оружие россии

безопасность

александр леонов

николай евменов

вмф рф

циркон

россия

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РЕУТОВ (Московская область), 26 янв — РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение, это небыстрая процедура, сообщил журналистам в пятницу гендиректор — генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов. "Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", — сказал Леонов. Он пояснил, что принятие на вооружение — "небыстрая процедура". В частности, она "предусматривает определенную эксплуатацию" изделия. По его словам, испытания гиперзвуковой ракеты не просто были проведены с использованием фрегата "Адмирал Горшков". Ракеты установлены на этом корабле, напомнил гендиректор. Во время церемонии выхода фрегата на боевую службу в январе прошлого года его командир капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что на корабле загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука. Ракетами должны вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил летом 2023 года, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20240111/bezopasnost-1920670145.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, александр леонов, николай евменов, вмф рф, циркон, россия