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Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении - РИА Новости, 26.01.2024
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Новое оружие России
 
14:15 26.01.2024 (обновлено: 19:51 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923655721.html
Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении
Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении - РИА Новости, 26.01.2024
Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение, это небыстрая процедура, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:15
2024-01-26T19:51
новое оружие россии
безопасность
александр леонов
николай евменов
вмф рф
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РЕУТОВ (Московская область), 26 янв — РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение, это небыстрая процедура, сообщил журналистам в пятницу гендиректор — генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов. "Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", — сказал Леонов. Он пояснил, что принятие на вооружение — "небыстрая процедура". В частности, она "предусматривает определенную эксплуатацию" изделия. По его словам, испытания гиперзвуковой ракеты не просто были проведены с использованием фрегата "Адмирал Горшков". Ракеты установлены на этом корабле, напомнил гендиректор. Во время церемонии выхода фрегата на боевую службу в январе прошлого года его командир капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что на корабле загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии. "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука. Ракетами должны вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил летом 2023 года, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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безопасность, александр леонов, николай евменов, вмф рф, циркон, россия
Новое оружие России, Безопасность, Александр Леонов, Николай Евменов, ВМФ РФ, Циркон, Россия
Генконструктор рассказал, почему "Цирконов" нет на вооружении

Генконструктор назвал принятие на вооружение "Цирконов" небыстрой процедурой

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты Циркон, на палубе фрегата Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты "Циркон", на палубе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Архивное фото
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РЕУТОВ (Московская область), 26 янв — РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение, это небыстрая процедура, сообщил журналистам в пятницу гендиректор — генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.
"Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", — сказал Леонов.
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Он пояснил, что принятие на вооружение — "небыстрая процедура". В частности, она "предусматривает определенную эксплуатацию" изделия.
По его словам, испытания гиперзвуковой ракеты не просто были проведены с использованием фрегата "Адмирал Горшков". Ракеты установлены на этом корабле, напомнил гендиректор.
Во время церемонии выхода фрегата на боевую службу в январе прошлого года его командир капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что на корабле загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука. Ракетами должны вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил летом 2023 года, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
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