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ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:04 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/tsik-1923749178.html
ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки
ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки
Центральная избирательная комиссия РФ проверила 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, выявлены единичные записи, в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:04
2024-01-26T19:04
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ проверила 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки", - рассказал Булаев. В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства.
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выборы президента рф, политика, россия, владимир путин, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки

Булаев: ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ проверила 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки", - рассказал Булаев.
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В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента
15 января, 13:51
В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства.
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Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
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