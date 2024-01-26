https://ria.ru/20240126/tsik-1923749178.html

ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки

ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки - РИА Новости, 26.01.2024

ЦИК проверил 60 тысяч подписей за Путина, есть несущественные ошибки

Центральная избирательная комиссия РФ проверила 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, выявлены единичные записи, в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:04

2024-01-26T19:04

2024-01-26T19:04

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ проверила 60 тысяч подписей, представленных штабом кандидата в президенты Владимира Путина, выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Проверке подвергалось 60 тысяч подписей. Выявлены единичные записи, в которых есть несущественные ошибки", - рассказал Булаев. В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

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выборы президента рф, политика, россия, владимир путин, совет федерации рф