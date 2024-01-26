https://ria.ru/20240126/tsik-1923578963.html

ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов

ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов - РИА Новости, 26.01.2024

ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов

Центральная избирательная комиссия РФ использует для проверки подписных листов в поддержку претендентов в кандидаты на должность президента РФ специальный... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:54

2024-01-26T09:54

2024-01-26T09:55

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ использует для проверки подписных листов в поддержку претендентов в кандидаты на должность президента РФ специальный технический комплекс, который ускоряет работу в 8-10 раз и позволяет применять нейросети для безошибочной глубокой проверки, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире. "Это (специальный технический комплекс) позволяет нашим экспертам ускорить работу над документами в 8-10 раз. Во-вторых, мы практически исключаем так называемый человеческий фактор - фактор ошибок. И в данном случае разработанная программа позволяет нам применять нейросети, которые глубокую проверку делают безошибочной", - сказал Булаев в эфире Первого канала. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240125/putin-1923391695.html

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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф