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ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:54 26.01.2024 (обновлено: 09:55 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tsik-1923578963.html
ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов
ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов
Центральная избирательная комиссия РФ использует для проверки подписных листов в поддержку претендентов в кандидаты на должность президента РФ специальный... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:54
2024-01-26T09:55
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ использует для проверки подписных листов в поддержку претендентов в кандидаты на должность президента РФ специальный технический комплекс, который ускоряет работу в 8-10 раз и позволяет применять нейросети для безошибочной глубокой проверки, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире. "Это (специальный технический комплекс) позволяет нашим экспертам ускорить работу над документами в 8-10 раз. Во-вторых, мы практически исключаем так называемый человеческий фактор - фактор ошибок. И в данном случае разработанная программа позволяет нам применять нейросети, которые глубокую проверку делают безошибочной", - сказал Булаев в эфире Первого канала. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Булаев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
ЦИК заявил, что использует нейросети для проверки подписей для кандидатов

Булаев: ЦИК пользуется нейросетями при проверке подписей для кандидатов

© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип президентских выборов 2024
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип президентских выборов 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ использует для проверки подписных листов в поддержку претендентов в кандидаты на должность президента РФ специальный технический комплекс, который ускоряет работу в 8-10 раз и позволяет применять нейросети для безошибочной глубокой проверки, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире.
«
"Это (специальный технический комплекс) позволяет нашим экспертам ускорить работу над документами в 8-10 раз. Во-вторых, мы практически исключаем так называемый человеческий фактор - фактор ошибок. И в данном случае разработанная программа позволяет нам применять нейросети, которые глубокую проверку делают безошибочной", - сказал Булаев в эфире Первого канала.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай БулаевЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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