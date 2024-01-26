https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html

Посол рассказал о зависти Запада к успехам России в ЦАР

Посол рассказал о зависти Запада к успехам России в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024

Посол рассказал о зависти Запада к успехам России в ЦАР

Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал о признаках зависти Запада к успехам Москвы по стабилизации военно-политической ситуации в африканской стране. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:56

2024-01-26T08:56

2024-01-26T09:04

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал о признаках зависти Запада к успехам Москвы по стабилизации военно-политической ситуации в африканской стране. Высказываясь в интервью РИА Новости в целом по отношениям со страной, он указал, что "ЦАР проводит открытую внешнюю политику и готова развивать сотрудничество с различными государствами и международными организациями". "В сложный исторический период Банги был вынужден обратиться за помощью к международному сообществу - позитивно откликнулась лишь Москва. Сюда оперативно был направлен отряд российских инструкторов, который сумел в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и предотвратить скатывание страны к очередной гражданской войне", - указал Бикантов. Посол заметил, что "по странному стечению обстоятельств некоторые влиятельные международные партнеры ЦАР в этот момент прекратили оказывать бюджетную поддержку этой беднейшей стране". "В целом, есть признаки зависти по поводу российских успехов в области стабилизации военно-политической ситуации в ЦАР. Это проявляется и в нашем противостоянии с западными партнерами в СБ ООН при обсуждении вопросов снятия оружейного эмбарго с ЦАР, уточнения мандата МООНСЦАР (миссии ООН по стабилизации в ЦАР – ред.) с учетом реальных, а не эфемерных потребностей страны. Схожая ситуация складывается и на переговорах в рамках Кимберлийского процесса", - сообщил Бикантов. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

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в мире, цар, россия, москва, александр бикантов, оон