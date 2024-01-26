https://ria.ru/20240126/bikantov-1923421881.html

Александр Бикантов: у России в ЦАР уникальная роль обеспечения безопасности

Александр Бикантов: у России в ЦАР уникальная роль обеспечения безопасности - РИА Новости, 26.01.2024

Александр Бикантов: у России в ЦАР уникальная роль обеспечения безопасности

Власти ЦАР ведут переговоры с Россией по поставкам нефтепродуктов. Сколько планируется поставить российского топлива Банги, что будут делать в стране российские РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:00

2024-01-26T09:00

2024-01-26T09:00

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Власти ЦАР ведут переговоры с Россией по поставкам нефтепродуктов. Сколько планируется поставить российского топлива Банги, что будут делать в стране российские геологи, и какова цель создания российской военной базы в ЦАР, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес посол РФ в Банги Александр Бикантов.– Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо Темон заявила в интервью РИА Новости, что если российская сторона хочет укрепить сотрудничество с Банги путем добычи алмазов, ей нужно вести переговоры с соответствующими министерствами в ЦАР. Начаты ли такие переговоры, если да, то с какими министерствами в стране российская сторона их ведет?– ЦАР богата природными ресурсами. Помимо алмазов в стране имеется много других наименований полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы. В 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР. Этот проект позволит дать оценку минерально-сырьевой базы страны и в перспективе привлечь инвесторов к разработке геологических богатств ЦАР. Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых.– Официальный Банги заявил о желании вступить в БРИКС. Подала ли ЦАР официальную заявку на вступление? Может ли Банги начать процесс вступления в объединение уже в этом году?– ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей. Со странами БРИКС отношения развиваются как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках. Банги рассматривает это объединение как альтернативу существующему мировому порядку. В августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Налажен также контакт с "Международным альянсом стратегических проектов БРИКС". В январе 2024 года страну посетила делегация по линии этой организации. Было организовано подписание протокола о намерениях на тему модернизации международного аэропорта Банги силами саудовских инвесторов. Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС.– Как в ЦАР оценивают инициативу президента Российской Федерации о направлении зерна странам Африки, нуждающимся в продовольствии?– Власти ЦАР в лице президента Фостена-Арканжа Туадеры и премьер-министра Феликса Молуа выразили благодарность властям Российской Федерации за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. ЦАР входит в тройку беднейших стран мира. Большая часть населения живет на один доллар США в день. Российское зерно позволит частично решить продовольственную проблему в стране, особенно в контексте массового притока беженцев из Судана и Чада.– В какой стадии находится обсуждение между Москвой и Банги поставок российских нефтепродуктов в ЦАР, и каковы, примерно, будут эти поставки?– В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры между министерством энергетики Российской Федерации и министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР. Речь идет о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн российского горючего топлива. В Банги Россия рассматривается как энергетическая сверхдержава, которая способна эффективно решить проблему дефицита горюче-смазочных материалов в стране.– Официальный Банги призвал Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. В каком состоянии сейчас находятся переговоры между сторонами в этом направлении? Можно ли в этом году ожидать подписание конкретных соглашений и в каких сферах?– Потребности ЦАР в развитии инфраструктуры, телекоммуникаций, сфер горной добычи и образования велики. Десятилетия кровопролитных гражданских конфликтов тормозили развитие страны. Сегодня наблюдается активизация российско-центральноафриканских отношений в области образования. Цель такого сотрудничества – повышение качества человеческого капитала в ЦАР. Наверняка, кадры, подготовленные в нашей стране, смогут заложить основу развития ЦАР.В частности, была почти в десять раз увеличена квота на обучение в российских вузах для центральноафриканских студентов. На международном форуме министров образования в Казани министр национального образования ЦАР подписал соглашение о подготовке педагогических кадров с Липецким государственным педагогическим университетом им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. На полях Второго саммита Россия-Африка подписан меморандум о взаимопонимании между министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством высшего образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР. Недавно при Университете Банги начал свою деятельность Центр открытого образования на русском языке РУДН им. П. Лумумбы. В Банги при поддержке РПЦ МП действует церковноприходская школа им. Сергия Радонежского, где учащиеся изучают не только русский язык и основы православия, но и ремесла. Прорабатывается проект открытия российско-центральноафриканской образовательной школы в Банги.– Не повлияли ли сообщения о намерении американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР на сотрудничество Банги с российскими инструкторами? Не поступало ли от ЦАР предложений увеличить их число? Когда может быть увеличено число российских инструкторов в Банги?– Информация СМИ о начале деятельности американской ЧВК в ЦАР никак не повлияла на сотрудничество с российскими военными инструкторами. Власти ЦАР ценят вклад россиян в стабилизацию ситуации в сфере безопасности в стране. В разное время Банги высказывался в пользу увеличения численности российских представителей.– В прошлом году Россия осуществила большую поставку авиасредств в рамках двустороннего сотрудничества в области ВТС. Речь, в частности шла, об истребителях L-39. Можно ли в этом году ожидать новых поставок по линии ВТС, если да, то в каких сферах? В каком состоянии находится создание отдельного рода войск армейской авиации в составе ВС ЦАР?– Действительно, в прошлом году Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолетов L-39. Тем самым, наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного вида войск – армейской авиации – в составе ВС ЦАР. Новые поставки по линии ВТС будут осуществляться в зависимости от потребностей центральноафриканских партнеров и с учетом ситуации в сфере безопасности в стране. ЦАР сталкивается с новыми вызовами. Наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков.– Какова цель создания российской военной базы в ЦАР? Определено ли место для создания российской военной базы, ясна ли ее численность? Можно ли ожидать в этом году прибытие в ЦАР российского контингента?– Создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны. Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран. В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих. Конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены.– Как продвигается расследование гибели российских журналистов в 2018 году, когда можно ожидать обнародование его результатов?– В ЦАР продолжается расследование по делу об убийстве российских журналистов в 2018 году. Этот вопрос остается одним из приоритетов в диалоге с властями ЦАР. Следственные органы государства принимают все доступные меры для расследования гибели россиян и установления личностей преступников. О сроках обнародования результатов расследования сложно говорить, поскольку район, где произошло злодеяние, долгое время находился под контролем боевиков и был перекрестком миграционных перемещений.– Запад неоднократно пытался помешать сотрудничеству России и Африки. Коснулось ли это страны вашего пребывания?– ЦАР проводит открытую внешнюю политику и готова развивать сотрудничество с различными государствами и международными организациями. В сложный исторический период Банги был вынужден обратиться за помощью к международному сообществу – позитивно откликнулась лишь Москва. Сюда оперативно был направлен отряд российских инструкторов, который сумел в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и предотвратить скатывание страны к очередной гражданской войне. По странному стечению обстоятельств некоторые влиятельные международные партнеры ЦАР в этот момент прекратили оказывать бюджетную поддержку этой беднейшей стране. В целом, есть признаки зависти по поводу российских успехов в области стабилизации военно­-политической ситуации в ЦАР. Это проявляется и в нашем противостоянии с западными партнерами в СБ ООН при обсуждении вопросов снятия оружейного эмбарго с ЦАР, уточнения мандата МООНСЦАР с учетом реальных, а не эфемерных потребностей страны. Схожая ситуация складывается и на переговорах в рамках Кимберлийского процесса. У России в ЦАР уникальная роль. Наша страна занимает самую сложную и чувствительную нишу – обеспечение национальной безопасности. Очевидно, что пока нас здесь никто не сможет заменить, кроме самих властей ЦАР, в контексте строительства вооруженных сил.

https://ria.ru/20231223/neft-1917629250.html

https://ria.ru/20231224/zerno-1917741542.html

https://radiosputnik.ru/20240117/baza-1921948336.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, цар, банги, россия, александр бикантов