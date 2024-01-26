https://ria.ru/20240126/tsar-1923560073.html
Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР
Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР
ЦАР заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:39
2024-01-26T08:39
2024-01-26T09:05
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦАР заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. "ЦАР богата природными ресурсами. Помимо алмазов, в стране имеется много других наименований полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - рассказал он. По словам посла, "в 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР". "Этот проект позволит дать оценку минерально-сырьевой базы страны, и в перспективе привлечь инвесторов к разработке геологических богатств ЦАР", - добавил Бикантов. "Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых", - заключил он. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, банги, александр бикантов, экономика
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, Экономика
Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР
Бикантов: ЦАР заинтересована в проведении РФ исследований по добыче ископаемых
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦАР заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.
«
"ЦАР богата природными ресурсами. Помимо алмазов, в стране имеется много других наименований полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - рассказал он.
По словам посла, "в 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР". "Этот проект позволит дать оценку минерально-сырьевой базы страны, и в перспективе привлечь инвесторов к разработке геологических богатств ЦАР", - добавил Бикантов.
"Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых", - заключил он.
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