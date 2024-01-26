https://ria.ru/20240126/tsar-1923560073.html

Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР

Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024

Посол в Банги назвал перспективную отрасль для работы России в ЦАР

ЦАР заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:39

2024-01-26T08:39

2024-01-26T09:05

россия

цар

банги

александр бикантов

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ЦАР заинтересована в проведении РФ полевых исследований с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых, сообщил РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов. "ЦАР богата природными ресурсами. Помимо алмазов, в стране имеется много других наименований полезных ископаемых, в том числе кобальт, никель, железо, уран, литий, редкоземельные металлы", - рассказал он. По словам посла, "в 2021 году АО "Зарубежгеология" подписала контракт с министерством шахт и геологии ЦАР на выполнение комплекса работ по созданию карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых на территории ЦАР". "Этот проект позволит дать оценку минерально-сырьевой базы страны, и в перспективе привлечь инвесторов к разработке геологических богатств ЦАР", - добавил Бикантов. "Власти ЦАР также заинтересованы в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективой оформления лицензий на добычу полезных ископаемых", - заключил он. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

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россия

цар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, цар, банги, александр бикантов, экономика