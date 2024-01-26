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Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой - РИА Новости, 26.01.2024
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07:36 26.01.2024 (обновлено: 09:06 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tsar-1923556740.html
Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой
Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой - РИА Новости, 26.01.2024
Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой
Сообщения о намерении американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР не повлияли на сотрудничество этой страны с российскими военными инструкторами, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:36
2024-01-26T09:06
в мире
цар
россия
банги
александр бикантов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщения о намерении американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР не повлияли на сотрудничество этой страны с российскими военными инструкторами, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Информация СМИ о начале деятельности американской ЧВК в ЦАР никак не повлияла на сотрудничество с российскими военными инструкторами", - указал он. Бикантов обратил внимание на то, что "власти ЦАР ценят вклад россиян в стабилизацию ситуации в сфере безопасности в стране". По его словам, "в разное время Банги высказывался в пользу увеличения численности российских представителей". Летом прошлого года высокопоставленный дипломат сообщал, что на тот момент в ЦАР находятся 1890 военных инструкторов из России. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
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в мире, цар, россия, банги, александр бикантов
В мире, ЦАР, Россия, Банги, Александр Бикантов
Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой

Посол: планы США по ЦАР не повлияли на сотрудничество с инструкторами из России

© РИА НовостиБанги, ЦАР
Банги, ЦАР
© РИА Новости
Банги, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщения о намерении американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР не повлияли на сотрудничество этой страны с российскими военными инструкторами, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
«
"Информация СМИ о начале деятельности американской ЧВК в ЦАР никак не повлияла на сотрудничество с российскими военными инструкторами", - указал он.
Бикантов обратил внимание на то, что "власти ЦАР ценят вклад россиян в стабилизацию ситуации в сфере безопасности в стране". По его словам, "в разное время Банги высказывался в пользу увеличения численности российских представителей".
Летом прошлого года высокопоставленный дипломат сообщал, что на тот момент в ЦАР находятся 1890 военных инструкторов из России.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
ЦАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР
07:07
 
В миреЦАРРоссияБангиАлександр Бикантов
 
 
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