https://ria.ru/20240126/tsar-1923556740.html

Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой

Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой - РИА Новости, 26.01.2024

Посол России заявил, что США не повлияли на сотрудничество ЦАР с Москвой

Сообщения о намерении американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР не повлияли на сотрудничество этой страны с российскими военными инструкторами, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T07:36

2024-01-26T07:36

2024-01-26T09:06

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банги

александр бикантов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщения о намерении американской ЧВК Bancroft начать работу в ЦАР не повлияли на сотрудничество этой страны с российскими военными инструкторами, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Информация СМИ о начале деятельности американской ЧВК в ЦАР никак не повлияла на сотрудничество с российскими военными инструкторами", - указал он. Бикантов обратил внимание на то, что "власти ЦАР ценят вклад россиян в стабилизацию ситуации в сфере безопасности в стране". По его словам, "в разное время Банги высказывался в пользу увеличения численности российских представителей". Летом прошлого года высокопоставленный дипломат сообщал, что на тот момент в ЦАР находятся 1890 военных инструкторов из России. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html

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в мире, цар, россия, банги, александр бикантов