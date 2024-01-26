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Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
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07:07 26.01.2024 (обновлено: 09:07 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР - РИА Новости, 26.01.2024
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР
Численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в ЦАР пока неизвестны, сейчас подбирают место для их размещения, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:07
2024-01-26T09:07
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россия
александр бикантов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в ЦАР пока неизвестны, сейчас подбирают место для их размещения, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. По его словам вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. "В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих", - сказал он. По словам посла, "конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены". Бикантов подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны". Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240126/tsar-1923553877.html
https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html
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цар, россия, александр бикантов, в мире
ЦАР, Россия, Александр Бикантов, В мире
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР

Посол: число российских военных на базе в ЦАР неизвестно, подбирают место

© AP Photo / Jerome DelayЦАР
ЦАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Jerome Delay
ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в ЦАР пока неизвестны, сейчас подбирают место для их размещения, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
По его словам вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран.
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"В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих", - сказал он. По словам посла, "конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены".
Бикантов подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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