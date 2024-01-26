https://ria.ru/20240126/tsar-1923553877.html
Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39
Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39 - РИА Новости, 26.01.2024
Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39
Российская сторона поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39, заложив основу для создания отдельного вида войск - армейской авиации - в составе... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:34
2024-01-26T06:34
2024-01-26T09:07
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская сторона поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39, заложив основу для создания отдельного вида войск - армейской авиации - в составе вооруженных сил в стране, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "В прошлом году Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолётов L-39. Тем самым, наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного вида войск - армейской авиации - в составе ВС ЦАР", - рассказал он. По словам посла, новые поставки по линии ВТС будут осуществляться в зависимости от потребностей центральноафриканских партнёров и с учётом ситуации в сфере безопасности в стране. Бикантов обратил внимание на то, что "ЦАР сталкивается с новыми вызовами". "Наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков", - добавил он. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html
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россия, цар, москва, александр бикантов, aero l-39 albatros, в мире
Россия, ЦАР, Москва, Александр Бикантов, Aero L-39 Albatros, В мире
Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39
Посол: Россия прошлым летом поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская сторона поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39, заложив основу для создания отдельного вида войск - армейской авиации - в составе вооруженных сил в стране, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
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"В прошлом году Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолётов L-39. Тем самым, наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного вида войск - армейской авиации - в составе ВС ЦАР", - рассказал он.
По словам посла, новые поставки по линии ВТС будут осуществляться в зависимости от потребностей центральноафриканских партнёров и с учётом ситуации в сфере безопасности в стране.
Бикантов обратил внимание на то, что "ЦАР сталкивается с новыми вызовами". "Наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков", - добавил он.
Посол России рассказал о переговорах по топливу для ЦАР