https://ria.ru/20240126/tsar-1923553877.html

Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39

Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39 - РИА Новости, 26.01.2024

Посол России рассказал о переданных ЦАР самолетах L-39

Российская сторона поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39, заложив основу для создания отдельного вида войск - армейской авиации - в составе... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:34

2024-01-26T06:34

2024-01-26T09:07

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москва

александр бикантов

aero l-39 albatros

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская сторона поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39, заложив основу для создания отдельного вида войск - армейской авиации - в составе вооруженных сил в стране, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "В прошлом году Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолётов L-39. Тем самым, наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного вида войск - армейской авиации - в составе ВС ЦАР", - рассказал он. По словам посла, новые поставки по линии ВТС будут осуществляться в зависимости от потребностей центральноафриканских партнёров и с учётом ситуации в сфере безопасности в стране. Бикантов обратил внимание на то, что "ЦАР сталкивается с новыми вызовами". "Наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков", - добавил он. Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html

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россия, цар, москва, александр бикантов, aero l-39 albatros, в мире