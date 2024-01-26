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В Кремле отказались комментировать приговор Треповой - РИА Новости, 26.01.2024
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12:42 26.01.2024 (обновлено: 12:49 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/trepova-1923623077.html
В Кремле отказались комментировать приговор Треповой
В Кремле отказались комментировать приговор Треповой - РИА Новости, 26.01.2024
В Кремле отказались комментировать приговор Треповой
Кремль не комментирует решения судов и не будет этого делать относительно приговора Дарье Треповой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:42
2024-01-26T12:49
дарья трепова
происшествия
россия
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль не комментирует решения судов и не будет этого делать относительно приговора Дарье Треповой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не комментируем решения суда и не будем этого делать сейчас", - сказал Песков отвечая на соответствующий вопрос.В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также в четверг суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин - наст. имя) и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923475213.html
россия
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дарья трепова, происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Дарья Трепова, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
В Кремле отказались комментировать приговор Треповой

Песков: Кремль никогда не комментирует судебные приговоры, в том числе Треповой

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramДарья Трепова в суде
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Дарья Трепова в суде
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль не комментирует решения судов и не будет этого делать относительно приговора Дарье Треповой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не комментируем решения суда и не будем этого делать сейчас", - сказал Песков отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также в четверг суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин - наст. имя) и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Дарья ТреповаПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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