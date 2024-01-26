https://ria.ru/20240126/trepova-1923623077.html

В Кремле отказались комментировать приговор Треповой

В Кремле отказались комментировать приговор Треповой - РИА Новости, 26.01.2024

В Кремле отказались комментировать приговор Треповой

Кремль не комментирует решения судов и не будет этого делать относительно приговора Дарье Треповой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:42

2024-01-26T12:42

2024-01-26T12:49

дарья трепова

происшествия

россия

санкт-петербург

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Кремль не комментирует решения судов и не будет этого делать относительно приговора Дарье Треповой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не комментируем решения суда и не будем этого делать сейчас", - сказал Песков отвечая на соответствующий вопрос.В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также в четверг суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин - наст. имя) и пострадали более 50 человек, на сумму более 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923475213.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дарья трепова, происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге