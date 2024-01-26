https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html

Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году

Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024

Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году

Новые предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2024 году будут построены в 30 регионах России, сообщил глава Российского экологического... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:17

2024-01-26T14:17

2024-01-26T14:17

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

денис буцаев

российский экологический оператор

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новые предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2024 году будут построены в 30 регионах России, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. "В текущем году мы введём предприятия фактически в 30 субъектах Российской Федерации, включая очень сложные субъекты, такие, как Дагестан, Мордовия, Псков", - сказал Буцаев на пленарном заседании "Инвестиции в экологии в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия". К объектам обращения с ТКО относятся полигоны, предприятия по переработке и сортировке бытовых отходов. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к концу 2024 года должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240121/poligony-1922563073.html

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выставка-форум "россия", россия, денис буцаев, российский экологический оператор, общество