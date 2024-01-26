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Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024
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14:17 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html
Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году
Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году - РИА Новости, 26.01.2024
Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году
Новые предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2024 году будут построены в 30 регионах России, сообщил глава Российского экологического... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:17
2024-01-26T14:17
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
денис буцаев
российский экологический оператор
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новые предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2024 году будут построены в 30 регионах России, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. "В текущем году мы введём предприятия фактически в 30 субъектах Российской Федерации, включая очень сложные субъекты, такие, как Дагестан, Мордовия, Псков", - сказал Буцаев на пленарном заседании "Инвестиции в экологии в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия". К объектам обращения с ТКО относятся полигоны, предприятия по переработке и сортировке бытовых отходов. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к концу 2024 года должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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выставка-форум "россия", россия, денис буцаев, российский экологический оператор, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, Общество
Новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах России в 2024 году

Буцаев: новые объекты по обращению с ТКО построят в 30 регионах РФ в 2024 году

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегиональный оператор по обращению с ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Региональный оператор по обращению с ТКО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новые предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2024 году будут построены в 30 регионах России, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
"В текущем году мы введём предприятия фактически в 30 субъектах Российской Федерации, включая очень сложные субъекты, такие, как Дагестан, Мордовия, Псков", - сказал Буцаев на пленарном заседании "Инвестиции в экологии в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия".
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

Выступление творческого танцевального коллектива Шоу-балет Русский стиль

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
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В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Валерий Тропин на сессии докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
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Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Знатоки Родины

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
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Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

Открытый диалог Беспилотники на службе экономики: миф или реальность

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
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Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

Сессия докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
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На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
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Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

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15 из 16
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В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
К объектам обращения с ТКО относятся полигоны, предприятия по переработке и сортировке бытовых отходов.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к концу 2024 года должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
Выгрузка мусора на свалке бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Почти 80 мусорных полигонов в России "просрочены", сообщили в РЭО
21 января, 03:28
 
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