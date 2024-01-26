https://ria.ru/20240126/tekhnika-1923626258.html

Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу

Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.01.2024

Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу

Техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск, заявил глава Минобороны РФ РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:51

2024-01-26T12:51

2024-01-26T12:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", - сказал Шойгу на Едином дне приемки военной продукции. По его словам, налаженная система ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, повысив готовность к применению.

https://ria.ru/20231121/rakety-1910806261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу