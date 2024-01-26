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Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу
Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.01.2024
Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу
Техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск, заявил глава Минобороны РФ РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:51
2024-01-26T12:51
2024-01-26T12:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", - сказал Шойгу на Едином дне приемки военной продукции. По его словам, налаженная система ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, повысив готовность к применению.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Техника своевременно поступает в зону СВО, заявил Шойгу
Шойгу: техника своевременно поступает в зону СВО, наращивая возможности ВС РФ