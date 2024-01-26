https://ria.ru/20240126/tekhas-1923778854.html

Офис Байдена раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы

Офис Байдена раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы - РИА Новости, 26.01.2024

Офис Байдена раскритиковал действия губернатора Техаса по защите границы

Администрация президента США Джо Байдена считает "небезопасными" действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы, заявила... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:42

2024-01-26T22:42

2024-01-26T22:53

миграционный кризис в техасе

в мире

техас

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мексика

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает "небезопасными" действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите американской границы, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы", - сказала она журналистам на брифинге, комментируя действия главы штата.В пятницу Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. В интервью симпатизирующему республиканцам журналисту Такеру Карлсону Эббот добавил, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений".В пятницу истекает срок, в который власти США требуют от Техаса допустить федеральных служащих к участку на границе с Мексикой для демонтажа установленных там заграждений.Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html

техас

сша

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миграционный кризис в техасе, в мире, техас, сша, мексика, джо байден, карин жан-пьер