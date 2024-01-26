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Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка - РИА Новости, 26.01.2024
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Шоубиз
 
17:25 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/svift-1923715573.html
Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка
Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка - РИА Новости, 26.01.2024
Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка
Американская певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:25
2024-01-26T17:25
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники. Издание утверждает, что звезда "в ярости" из-за изображений, созданных искусственным интеллектом и размещенных на дипфейковом сайте для взрослых Celeb Jihad. "Будет ли предпринят судебный иск, решается, но ясно одно: эти фальшивые изображения, созданные ИИ, оскорбительны, насильственны, они эксплуататорские и должны быть удалены везде, где они существуют, и никто не должен их рекламировать", — сообщил источник, близкий к Свифт.Певицу изобразили на матче футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет молодой человек Тейлор Свифт Трэвис Келси.Порнокартинки стали вирусными и начали распространяться в соцсетях X (бывший Twitter — ред.), Facebook* , Instagram* и Reddit. Так, один из постов в X за семнадцать часов собрал более 45 миллионов просмотров, 24 тысячи репостов и сотни тысяч лайков. Позже в Х разместили пост с извинениями, и заверили, что держат ситуацию с распространением дипфейков на контроле. Адвокаты и некоторые эксперты по правовым вопросам в США призывают к федеральному регулированию данной темы. Они считают, что пострадавшие должны иметь единую защиту по всей стране, а преступники — знать об ответственности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, тейлор свифт (певица), сша, twitter, facebook, reddit, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Технологии, Тейлор Свифт (певица), США, Twitter, Facebook, Reddit, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка

Певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием

© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Певица Тейлор Свифт
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.
Издание утверждает, что звезда "в ярости" из-за изображений, созданных искусственным интеллектом и размещенных на дипфейковом сайте для взрослых Celeb Jihad.
«
"Будет ли предпринят судебный иск, решается, но ясно одно: эти фальшивые изображения, созданные ИИ, оскорбительны, насильственны, они эксплуататорские и должны быть удалены везде, где они существуют, и никто не должен их рекламировать", — сообщил источник, близкий к Свифт.
Певицу изобразили на матче футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет молодой человек Тейлор Свифт Трэвис Келси.
Порнокартинки стали вирусными и начали распространяться в соцсетях X (бывший Twitter — ред.), Facebook* , Instagram* и Reddit. Так, один из постов в X за семнадцать часов собрал более 45 миллионов просмотров, 24 тысячи репостов и сотни тысяч лайков.
Позже в Х разместили пост с извинениями, и заверили, что держат ситуацию с распространением дипфейков на контроле.
Адвокаты и некоторые эксперты по правовым вопросам в США призывают к федеральному регулированию данной темы. Они считают, что пострадавшие должны иметь единую защиту по всей стране, а преступники — знать об ответственности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизТехнологииТейлор Свифт (певица)СШАTwitterFacebookRedditЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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