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Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка
Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка - РИА Новости, 26.01.2024
Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка
Американская певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:25
2024-01-26T17:25
2024-01-26T17:25
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники. Издание утверждает, что звезда "в ярости" из-за изображений, созданных искусственным интеллектом и размещенных на дипфейковом сайте для взрослых Celeb Jihad. "Будет ли предпринят судебный иск, решается, но ясно одно: эти фальшивые изображения, созданные ИИ, оскорбительны, насильственны, они эксплуататорские и должны быть удалены везде, где они существуют, и никто не должен их рекламировать", — сообщил источник, близкий к Свифт.Певицу изобразили на матче футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет молодой человек Тейлор Свифт Трэвис Келси.Порнокартинки стали вирусными и начали распространяться в соцсетях X (бывший Twitter — ред.), Facebook* , Instagram* и Reddit. Так, один из постов в X за семнадцать часов собрал более 45 миллионов просмотров, 24 тысячи репостов и сотни тысяч лайков. Позже в Х разместили пост с извинениями, и заверили, что держат ситуацию с распространением дипфейков на контроле. Адвокаты и некоторые эксперты по правовым вопросам в США призывают к федеральному регулированию данной темы. Они считают, что пострадавшие должны иметь единую защиту по всей стране, а преступники — знать об ответственности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Певица Тейлор Свифт намерена судиться из-за порнодипфейка
Певица Тейлор Свифт намерена судиться с создателями порнодипфейка с ее участием