https://ria.ru/20240126/sud-1923772272.html

Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН

Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН - РИА Новости, 26.01.2024

Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН

Решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами, генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно направит... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:39

2024-01-26T21:39

2024-01-26T21:39

в мире

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гаага

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совет безопасности оон

антониу гутерреш

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 26 янв — РИА Новости. Решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами, генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно направит судебное постановление в Совет Безопасности, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь напоминает, что в соответствии с Уставом и статутом Суда решения Суда являются обязательными, и надеется, что все стороны будут должным образом выполнять постановление Суда", — сказал Дюжаррик. "В соответствии со статутом Суда генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных Судом", — добавил он. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, гаага, стефан дюжаррик, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, юар