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Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН - РИА Новости, 26.01.2024
Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
Решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами, генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно направит... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:39
2024-01-26T21:39
2024-01-26T21:39
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стефан дюжаррик
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антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 26 янв — РИА Новости. Решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами, генсек ООН Антониу Гутерреш незамедлительно направит судебное постановление в Совет Безопасности, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь напоминает, что в соответствии с Уставом и статутом Суда решения Суда являются обязательными, и надеется, что все стороны будут должным образом выполнять постановление Суда", — сказал Дюжаррик. "В соответствии со статутом Суда генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных Судом", — добавил он. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
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В мире, Израиль, Гаага, Стефан Дюжаррик, ООН, Совет Безопасности ООН, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ЮАР
Гутерреш направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН