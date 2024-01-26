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Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа
Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа - РИА Новости, 26.01.2024
Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа
Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Катара приветствовали определённые Международным судом ООН временные меры для исполнения Израилем в секторе... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:15
2024-01-26T21:15
2024-01-26T21:15
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ДОХА, 26 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Катара приветствовали определённые Международным судом ООН временные меры для исполнения Израилем в секторе Газа, чтобы избежать геноцида палестинцев, говорится в сообщениях на сайтах МИД двух стран. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР, в котором Израиль обвиняется в совершении предполагаемого геноцида в секторе Газа. Председатель МС ООН Джоан Донохью объявила на слушании в пятницу, что суд обязал Израиль принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Суд также обязал Израиль срочно обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Мы приветствуем временные меры Международного суда ООН, которые являются победой человечности и верховенства закона. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, отражает степень угрозы геноцида в отношении палестинцев", - говорится в сообщении МИД Катара. В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии отметили необходимость "принять больше мер для прекращения огня в секторе Газа, защиты палестинского населения и привлечения к ответственности израильские оккупационные войска за все нарушения международного гуманитарного права.
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в мире, израиль, саудовская аравия, катар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Катар, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа
МИД Саудовской Аравии и Катара поприветствовали решение суда ООН по сектору Газа