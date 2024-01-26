https://ria.ru/20240126/sud-1923768526.html

Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа

Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа - РИА Новости, 26.01.2024

Саудовская Аравия и Катар поддержали решение суда ООН по сектору Газа

Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Катара приветствовали определённые Международным судом ООН временные меры для исполнения Израилем в секторе... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:15

2024-01-26T21:15

2024-01-26T21:15

в мире

израиль

саудовская аравия

катар

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

ДОХА, 26 янв - РИА Новости. Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Катара приветствовали определённые Международным судом ООН временные меры для исполнения Израилем в секторе Газа, чтобы избежать геноцида палестинцев, говорится в сообщениях на сайтах МИД двух стран. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР, в котором Израиль обвиняется в совершении предполагаемого геноцида в секторе Газа. Председатель МС ООН Джоан Донохью объявила на слушании в пятницу, что суд обязал Израиль принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Суд также обязал Израиль срочно обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Мы приветствуем временные меры Международного суда ООН, которые являются победой человечности и верховенства закона. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, отражает степень угрозы геноцида в отношении палестинцев", - говорится в сообщении МИД Катара. В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии отметили необходимость "принять больше мер для прекращения огня в секторе Газа, защиты палестинского населения и привлечения к ответственности израильские оккупационные войска за все нарушения международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

саудовская аравия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, саудовская аравия, катар, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году