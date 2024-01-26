https://ria.ru/20240126/stoltenberg-1923733264.html
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США - РИА Новости, 26.01.2024
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:01
2024-01-26T18:01
2024-01-26T18:16
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в конгрессе, говорится в распространенном заявлении альянса."Генсек 29 января в Вашингтоне проведет двусторонние встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном", - указывается в документе.Сообщается, что на 30 января запланированы встречи Столтенберга с лидерами демократов и республиканцев в конгрессе.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, США, Министерство обороны США, НАТО, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США
Столтенберг в США встретится с главой Пентагона и лидерами партий в конгрессе