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Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США - РИА Новости, 26.01.2024
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18:01 26.01.2024 (обновлено: 18:16 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/stoltenberg-1923733264.html
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США - РИА Новости, 26.01.2024
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:01
2024-01-26T18:16
в мире
сша
министерство обороны сша
нато
йенс столтенберг
энтони блинкен
ллойд остин
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в конгрессе, говорится в распространенном заявлении альянса."Генсек 29 января в Вашингтоне проведет двусторонние встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном", - указывается в документе.Сообщается, что на 30 января запланированы встречи Столтенберга с лидерами демократов и республиканцев в конгрессе.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, энтони блинкен, ллойд остин
В мире, США, Министерство обороны США, НАТО, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Ллойд Остин
Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США

Столтенберг в США встретится с главой Пентагона и лидерами партий в конгрессе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в конгрессе, говорится в распространенном заявлении альянса.
"Генсек 29 января в Вашингтоне проведет двусторонние встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном", - указывается в документе.
Сообщается, что на 30 января запланированы встречи Столтенберга с лидерами демократов и республиканцев в конгрессе.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАНАТОЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенЛлойд Остин
 
 
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