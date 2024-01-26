https://ria.ru/20240126/stoltenberg-1923733264.html

Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США

Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США - РИА Новости, 26.01.2024

Столтенберг с 27 января по 1 февраля посетит США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:01

2024-01-26T18:01

2024-01-26T18:16

в мире

сша

министерство обороны сша

нато

йенс столтенберг

энтони блинкен

ллойд остин

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США в период с 27 января по 1 февраля, запланированы его встречи с главой Пентагона, лидерами демократов и республиканцев в конгрессе, говорится в распространенном заявлении альянса."Генсек 29 января в Вашингтоне проведет двусторонние встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном", - указывается в документе.Сообщается, что на 30 января запланированы встречи Столтенберга с лидерами демократов и республиканцев в конгрессе.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, нато, йенс столтенберг, энтони блинкен, ллойд остин