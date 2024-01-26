https://ria.ru/20240126/stenogrammy-1923602615.html

Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм

Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм - РИА Новости, 26.01.2024

Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм

Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:36

2024-01-26T11:36

2024-01-26T11:36

в мире

сша

россия

борис ельцин

билл клинтон

владимир шевченко

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами. Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. "Глупость собачья от этих товарищей (США - ред.). Я не помню, не слышал (таких разговоров - ред.)", - ответил Шевченко на вопрос, действительно ли были такие разговоры между Ельциным и Клинтоном.Эксперт заявил, что решения о рассекречивании таких материалов должны приниматься при обоюдном согласии сторон. "Это двойные стандарты. Не могу понять вообще, что они сейчас делают… Что происходит сегодня, это вообще ни в какие ворота не лезет. Они просто обнаглели, охамели. Они красиво всегда улыбались, по плечу похлопывали, сейчас они взяли другое направление и просто пошли уже без всяких пределов", - заявил Шевченко.

https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html

https://ria.ru/20240126/ssha-1923548330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, борис ельцин, билл клинтон, владимир шевченко