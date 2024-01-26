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Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм - РИА Новости, 26.01.2024
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11:36 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/stenogrammy-1923602615.html
Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм
Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм - РИА Новости, 26.01.2024
Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм
Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:36
2024-01-26T11:36
в мире
сша
россия
борис ельцин
билл клинтон
владимир шевченко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами. Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. "Глупость собачья от этих товарищей (США - ред.). Я не помню, не слышал (таких разговоров - ред.)", - ответил Шевченко на вопрос, действительно ли были такие разговоры между Ельциным и Клинтоном.Эксперт заявил, что решения о рассекречивании таких материалов должны приниматься при обоюдном согласии сторон. "Это двойные стандарты. Не могу понять вообще, что они сейчас делают… Что происходит сегодня, это вообще ни в какие ворота не лезет. Они просто обнаглели, охамели. Они красиво всегда улыбались, по плечу похлопывали, сейчас они взяли другое направление и просто пошли уже без всяких пределов", - заявил Шевченко.
https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html
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в мире, сша, россия, борис ельцин, билл клинтон, владимир шевченко
В мире, США, Россия, Борис Ельцин, Билл Клинтон, Владимир Шевченко
Экс-глава протокола Ельцина отреагировал на рассекречивание США стенограмм

Экс-глава протокола Ельцина возмутился односторонним рассекречиванием США данных

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезиденты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон
Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - Борис Николаевич Ельцин и Билл Клинтон . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экс-глава протокола первого президента РФ Бориса Ельцина Владимир Шевченко заявил РИА Новости, что не слышал заявлений бывшего главы государства о том, что Россия "должна была стать первой страной на вступление в НАТО", а также возмутился односторонним рассекречиванием Штатами стенограмм бесед лидеров США и РФ, назвав это хамством и двойными стандартами.
Ранее американская сторона рассекретила стенограмму очной беседы Ельцина и президента США Билла Клинтона в 1994 году, во время которой российский лидер якобы заявил, что РФ в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.
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"Глупость собачья от этих товарищей (США - ред.). Я не помню, не слышал (таких разговоров - ред.)", - ответил Шевченко на вопрос, действительно ли были такие разговоры между Ельциным и Клинтоном.
Эксперт заявил, что решения о рассекречивании таких материалов должны приниматься при обоюдном согласии сторон.
"Это двойные стандарты. Не могу понять вообще, что они сейчас делают… Что происходит сегодня, это вообще ни в какие ворота не лезет. Они просто обнаглели, охамели. Они красиво всегда улыбались, по плечу похлопывали, сейчас они взяли другое направление и просто пошли уже без всяких пределов", - заявил Шевченко.
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В миреСШАРоссияБорис ЕльцинБилл КлинтонВладимир Шевченко
 
 
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