Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении
Ельцин заявлял, что Россия "должна первой вступить в НАТО" при расширении
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, свидетельствует стенограмма, рассекреченная Архивом национальной безопасности США.
Речь идет об ужине лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года.
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"Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", — цитируются в рассекреченных документах слова Ельцина.
По идее Ельцина, за Москвой должны были последовать "другие страны из Центральной и Восточной Европы".
Ответ Клинтона на предложение российского лидера в стенограмме оценивается как "очень сдержанный" — в нем затрагивается тема "величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО".
Помимо этого, американский президент заявил российскому об "уникальной возможности", которая откроется для обеих стран, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса.
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"Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше", — сказал тогда Клинтон.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.