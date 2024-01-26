Рейтинг@Mail.ru
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 26.01.2024 (обновлено: 10:52 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении - РИА Новости, 26.01.2024
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении
Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:40
2024-01-26T10:52
сша
восточная европа
борис ельцин
билл клинтон
нато
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104372/80/1043728036_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_df1729b0059b72fe8ede50d06b2eef29.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, свидетельствует стенограмма, рассекреченная Архивом национальной безопасности США.Речь идет об ужине лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года."Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", — цитируются в рассекреченных документах слова Ельцина. По идее Ельцина, за Москвой должны были последовать "другие страны из Центральной и Восточной Европы". Ответ Клинтона на предложение российского лидера в стенограмме оценивается как "очень сдержанный" — в нем затрагивается тема "величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО". Помимо этого, американский президент заявил российскому об "уникальной возможности", которая откроется для обеих стран, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса."Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше", — сказал тогда Клинтон.Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240126/ssha-1923548330.html
https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html
сша
восточная европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104372/80/1043728036_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_40817057bb68bcdde10d6973bfd250a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, восточная европа, борис ельцин, билл клинтон, нато, россия, политика
США, Восточная Европа, Борис Ельцин, Билл Клинтон, НАТО, Россия, Политика
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении

Ельцин заявлял, что Россия "должна первой вступить в НАТО" при расширении

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВстреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, свидетельствует стенограмма, рассекреченная Архивом национальной безопасности США.
Речь идет об ужине лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года.
«
"Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", — цитируются в рассекреченных документах слова Ельцина.
По идее Ельцина, за Москвой должны были последовать "другие страны из Центральной и Восточной Европы".
Совместная пресс-конференция президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики
04:33
Ответ Клинтона на предложение российского лидера в стенограмме оценивается как "очень сдержанный" — в нем затрагивается тема "величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО".
Помимо этого, американский президент заявил российскому об "уникальной возможности", которая откроется для обеих стран, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса.
«
"Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше", — сказал тогда Клинтон.
Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Встреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Бирмингеме - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой"
04:43
 
СШАВосточная ЕвропаБорис ЕльцинБилл КлинтонНАТОРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала