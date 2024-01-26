https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html

Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении

Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении - РИА Новости, 26.01.2024

Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T04:40

2024-01-26T04:40

2024-01-26T10:52

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, свидетельствует стенограмма, рассекреченная Архивом национальной безопасности США.Речь идет об ужине лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года."Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности", — цитируются в рассекреченных документах слова Ельцина. По идее Ельцина, за Москвой должны были последовать "другие страны из Центральной и Восточной Европы". Ответ Клинтона на предложение российского лидера в стенограмме оценивается как "очень сдержанный" — в нем затрагивается тема "величия России, но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО". Помимо этого, американский президент заявил российскому об "уникальной возможности", которая откроется для обеих стран, если отношения между ними продолжат придерживаться намеченного курса."Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше", — сказал тогда Клинтон.Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240126/ssha-1923548330.html

https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html

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сша, восточная европа, борис ельцин, билл клинтон, нато, россия, политика