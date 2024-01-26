https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751915.html

Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны

Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны - РИА Новости, 26.01.2024

Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны

Все участники специальной военной операции должны быть равны вне зависимости от того, из каких регионов их призвали, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:25

2024-01-26T19:25

2024-01-26T19:58

специальная военная операция на украине

общество

россия

ленинградская область

мурманск

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны быть равны вне зависимости от того, из каких регионов их призвали, заявил президент России Владимир Путин. "Все правильно, я понимаю, о чем вы говорите, хочу вас поблагодарить за эту работу, безусловно, от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед отчизной. Какая разница - он из Ленинградской области или откуда? Или там из Мурманска или Дальнего Востока, из Башкирии, из Татарстана, из Чечни - какая разница?" - сказал Путин во время встречи со студентами - участниками специальной военной операции. Он отметил, что душевный порыв людей помогать своим землякам в зоне СВО понятен. Правительство подумает над тем, как можно персонифицировать помощь. "Ладно, я тоже подумаю, попрошу подумать Минобороны. По-моему, из регионов помощь всегда поступала в те подразделения, откуда пришли бойцы, это всегда так было. И я, если честно, не очень понимаю, какие там в этом смысле трудности возникают. Но я тем не менее Минобороны поручение сделаю, прямо сегодня вечером", - добавил президент.

https://ria.ru/20240126/putin-1923743902.html

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общество, россия, ленинградская область, мурманск, владимир путин