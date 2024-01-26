Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 26.01.2024 (обновлено: 19:58 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751915.html
Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны
Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны - РИА Новости, 26.01.2024
Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны
Все участники специальной военной операции должны быть равны вне зависимости от того, из каких регионов их призвали, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:25
2024-01-26T19:58
специальная военная операция на украине
общество
россия
ленинградская область
мурманск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны быть равны вне зависимости от того, из каких регионов их призвали, заявил президент России Владимир Путин. "Все правильно, я понимаю, о чем вы говорите, хочу вас поблагодарить за эту работу, безусловно, от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед отчизной. Какая разница - он из Ленинградской области или откуда? Или там из Мурманска или Дальнего Востока, из Башкирии, из Татарстана, из Чечни - какая разница?" - сказал Путин во время встречи со студентами - участниками специальной военной операции. Он отметил, что душевный порыв людей помогать своим землякам в зоне СВО понятен. Правительство подумает над тем, как можно персонифицировать помощь. "Ладно, я тоже подумаю, попрошу подумать Минобороны. По-моему, из регионов помощь всегда поступала в те подразделения, откуда пришли бойцы, это всегда так было. И я, если честно, не очень понимаю, какие там в этом смысле трудности возникают. Но я тем не менее Минобороны поручение сделаю, прямо сегодня вечером", - добавил президент.
https://ria.ru/20240126/putin-1923743902.html
россия
ленинградская область
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ленинградская область, мурманск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ленинградская область, Мурманск, Владимир Путин
Путин заявил, что все участники СВО должны быть равны

Путин: все участники СВО должны быть равны вне зависимости от регионов призыва

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны быть равны вне зависимости от того, из каких регионов их призвали, заявил президент России Владимир Путин.
"Все правильно, я понимаю, о чем вы говорите, хочу вас поблагодарить за эту работу, безусловно, от имени ребят, которые получают вашу помощь и поддержку чувствуют. Но для нас по большому счету должно быть все равно, откуда человек призван и откуда он что-то получает. Для нас все должны быть равны, правда? Ведь каждый из этих людей выполняет свой святой долг перед отчизной. Какая разница - он из Ленинградской области или откуда? Или там из Мурманска или Дальнего Востока, из Башкирии, из Татарстана, из Чечни - какая разница?" - сказал Путин во время встречи со студентами - участниками специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Сложности для участников спецоперации нужно свести к нулю, заявил Путин
Вчера, 18:46
Он отметил, что душевный порыв людей помогать своим землякам в зоне СВО понятен. Правительство подумает над тем, как можно персонифицировать помощь.
"Ладно, я тоже подумаю, попрошу подумать Минобороны. По-моему, из регионов помощь всегда поступала в те подразделения, откуда пришли бойцы, это всегда так было. И я, если честно, не очень понимаю, какие там в этом смысле трудности возникают. Но я тем не менее Минобороны поручение сделаю, прямо сегодня вечером", - добавил президент.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛенинградская областьМурманскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала