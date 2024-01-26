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Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона - РИА Новости, 26.01.2024
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13:02 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/soveschanie-1923629639.html
Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона
Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона - РИА Новости, 26.01.2024
Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона
Президент России Владимир Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона, примет участие в закладке атомного ледокола "Ленинград", сообщил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:02
2024-01-26T13:02
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона, примет участие в закладке атомного ледокола "Ленинград", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент в Питере, и в Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга. Оно состоится в режиме видеоконференции, в смешанном режиме. Будут участники, которые будут и в Питере находиться, и будут те, которые будут общаться по видеосвязи", - рассказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин достаточно методично продолжает заниматься вопросами развития российских регионов, поэтапно охватывая всю географию страны. Перед совещанием он примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода - атомного ледокола "Ленинград". "Очень важное мероприятие, Россия является абсолютным законодателем в мировом флоте ледоколов, тем более атомных ледоколов, будучи страной арктической, страной, развивающей арктическую инфраструктуру. Конечно, Россия использует это свое конкурентное преимущество. Высочайшие технологии, и сегодня закладывается еще один ледокол подобный, будет выступление Путина, выступление (гендиректора "Росатома" Алексея) Лихачева, выступление (главы ВТБ Андрея) Костина", - добавил Песков.
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санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона

Песков: Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона, примет участие в закладке атомного ледокола "Ленинград", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня президент в Питере, и в Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга. Оно состоится в режиме видеоконференции, в смешанном режиме. Будут участники, которые будут и в Питере находиться, и будут те, которые будут общаться по видеосвязи", - рассказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин достаточно методично продолжает заниматься вопросами развития российских регионов, поэтапно охватывая всю географию страны. Перед совещанием он примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода - атомного ледокола "Ленинград".
"Очень важное мероприятие, Россия является абсолютным законодателем в мировом флоте ледоколов, тем более атомных ледоколов, будучи страной арктической, страной, развивающей арктическую инфраструктуру. Конечно, Россия использует это свое конкурентное преимущество. Высочайшие технологии, и сегодня закладывается еще один ледокол подобный, будет выступление Путина, выступление (гендиректора "Росатома" Алексея) Лихачева, выступление (главы ВТБ Андрея) Костина", - добавил Песков.
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Санкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий ПесковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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