https://ria.ru/20240126/soveschanie-1923629639.html

Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона

Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона - РИА Новости, 26.01.2024

Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона

Президент России Владимир Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона, примет участие в закладке атомного ледокола "Ленинград", сообщил... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:02

2024-01-26T13:02

2024-01-26T13:02

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Петербурге проведет совещание по развитию региона, примет участие в закладке атомного ледокола "Ленинград", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент в Питере, и в Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга. Оно состоится в режиме видеоконференции, в смешанном режиме. Будут участники, которые будут и в Питере находиться, и будут те, которые будут общаться по видеосвязи", - рассказал Песков журналистам. Он отметил, что Путин достаточно методично продолжает заниматься вопросами развития российских регионов, поэтапно охватывая всю географию страны. Перед совещанием он примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода - атомного ледокола "Ленинград". "Очень важное мероприятие, Россия является абсолютным законодателем в мировом флоте ледоколов, тем более атомных ледоколов, будучи страной арктической, страной, развивающей арктическую инфраструктуру. Конечно, Россия использует это свое конкурентное преимущество. Высочайшие технологии, и сегодня закладывается еще один ледокол подобный, будет выступление Путина, выступление (гендиректора "Росатома" Алексея) Лихачева, выступление (главы ВТБ Андрея) Костина", - добавил Песков.

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санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество