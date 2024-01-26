https://ria.ru/20240126/soledar-1923752143.html
Российские войска продвигаются в Соледаре
Российские войска продвигаются в Соледаре - РИА Новости, 26.01.2024
Российские войска продвигаются в Соледаре
В Соледаре сложилась непростая ситуация, но российские войска продвигаются вперед, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:27
2024-01-26T19:27
2024-01-26T20:34
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Соледаре сложилась непростая ситуация, но российские войска продвигаются вперед, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации в Санкт-Петербурге."Там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается со всех сторон контратаковать, но у него ничего не получается. Наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал — должны знать, где это находится, — во всяком случае в этом направлении движение есть, <...> до канала осталось, не знаю, боюсь ошибиться, метров 800", — сказал он.Как отметил глава государства, российские военные выполняют задачи очень слаженно и уверенно, отбивая все контратаки украинской армии."И на южном фланге, и на северном фланге, со всех сторон, движение постоянно идет. <...> Почти каждый день", — добавил президент.В декабре прошлого года разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) рассказали, что польские наемники заставляют солдат ВСУ атаковать российские позиции в Соледаре, при этом последние не хотят этого делать, зная, что их там ждут минные поля.Кроме того, по словам командира разведгруппы с позывным Воля, сейчас украинские военнослужащие стали реже пытаться прорвать оборону, хотя летом они предпринимали такие попытки почти каждый день.Соледар перешел под контроль российских войск в январе прошлого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас ВСУ не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920845113.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соледар, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, санкт-петербург, украина
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Украина
Российские войска продвигаются в Соледаре
Путин: ВС России продвигаются по разным направлениям в Соледаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В Соледаре сложилась непростая ситуация, но российские войска продвигаются вперед, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации в Санкт-Петербурге.
"Там ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается со всех сторон контратаковать, но у него ничего не получается. Наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал — должны знать, где это находится, — во всяком случае в этом направлении движение есть, <...> до канала осталось, не знаю, боюсь ошибиться, метров 800", — сказал он.
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Как отметил глава государства, российские военные выполняют задачи очень слаженно и уверенно, отбивая все контратаки украинской армии.
"И на южном фланге, и на северном фланге, со всех сторон, движение постоянно идет. <...> Почти каждый день", — добавил президент.
В декабре прошлого года разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) рассказали, что польские наемники заставляют солдат ВСУ атаковать российские позиции в Соледаре, при этом последние не хотят этого делать, зная, что их там ждут минные поля.
Кроме того, по словам командира разведгруппы с позывным Воля, сейчас украинские военнослужащие стали реже пытаться прорвать оборону, хотя летом они предпринимали такие попытки почти каждый день.
Соледар перешел под контроль российских войск в январе прошлого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины
. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас ВСУ
не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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